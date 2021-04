https://cz.sputniknews.com/20210421/utok-na-cesko-je-utok-na-eu-v-evropskem-parlamentu-reagovali-na-vysetrovani-vybuchu-ve-vrbeticich-14212723.html

„Útok na Česko je útok na EU.“ V Evropském parlamentu reagovali na vyšetřování výbuchu ve Vrběticích

„Útok na Česko je útok na EU." V Evropském parlamentu reagovali na vyšetřování výbuchu ve Vrběticích

Lídři politických skupin v EP podpořili Česko v současném vyhroceném diplomatickém sporu s Ruskem. Výzvu vydalo pět frakcí Evropského parlamentu

Lídři politických skupin v EP podpořili Česko v současném vyhroceném diplomatickém sporu s Ruskem. Výzvu vydalo pět frakcí Evropského parlamentu, a to Evropská lidová strana (EPP), Pokrokové spojenectví socialistů a demokratů (S&D), Obnova Evropy (Renew Europe), ale také Evropští konzervativci a reformisté (ECR) nebo Zelení/Evropská svobodná aliance.Ve zveřejněném prohlášení vůdci europoslaneckých frakcí uvedli, že jsou zprávami o zapojení ruské zpravodajské služby GRU do výbuchu skladu se zbraněmi v České republice v roce 2014 šokováni. Europoslanci se pravděpodobně budou věcí zabývat na plenární schůzi příští týden.„My, čeští europoslanci napříč politickým spektrem (s výjimkou KSČM a SPD), jsme prosadili deklaraci všech hlavních politických sil v EP, která vyzývá členské státy EU ke společné akci. Řešíme to, co neudělal Jan Hamáček v pondělí,“ uvedl europoslanec Alexandr Vondra (ODS). Rusko-české vztahy a VrběticeKrize v rusko-českých vztazích nastala poté, co 17. dubna český premiér Andrej Babiš (ANO) na tiskové konferenci obvinil ruské tajné služby z organizace výbuchů na muničním skladě ve Vrběticích v roce 2014.Česká policie vyhlásila pátrání po ruských občanech Alexandru Petrovovi a Ruslanu Boširovovi, které Londýn podezírá z otravy bývalého důstojníka GRU Sergeje Skripala. Podle českého nejvyššího státního zástupce stojí i za výbuchem ve skladu. Zdroj portálu Seznam.cz později uvedl, že třetím podezřelým je Sergej Fedotov, který podle svých slov pracoval v rámci ruské diplomatické mise v ČR.Následně bylo vyhoštěno 18 pracovníků ruského velvyslanectví v Praze, kteří měli být identifikováni jako členové ruských zpravodajských služeb. Moskva v reakci na to vyhostila 20 zaměstnanců českého velvyslanectví. Je mezi nimi zástupce velvyslance, což bylo pro Prahu překvapením.Ministerstvo zahraničních věcí RF označilo obvinění na adresu tajných služeb za absurdní a vymyšlené. Podle mluvčí ministerstva Marie Zacharovové je situace s vyšetřováním výbuchů skladů v Česku „šílenstvím“, které slouží k odvrácení pozornosti od účasti USA na přípravě atentátu na Alexandra Lukašenka a převratu v Bělorusku.Česká vláda navíc také vyřadila Rosatom z řad uchazečů o účast v tendru na výstavbu nového energetického bloku jaderné elektrárny Dukovany na jihovýchodě země. Státní společnost Rosatom označila rozhodnutí za netržní a politicky angažované. Následně Praha také požadovala, aby Rusko vrátilo část městského parku Stromovka, kterou nyní používá ruské velvyslanectví.

