Uživatelé WhatsApp byli varováni před novým druhem podvodu

Schéma vypadá následovně: uživatel obdrží zprávu v jednom ze skupinových chatů, která je maskovaná jako oficiální aktualizace WhatsApp. Nabízí instalaci

Schéma vypadá následovně: uživatel obdrží zprávu v jednom ze skupinových chatů, která je maskovaná jako oficiální aktualizace WhatsApp. Nabízí instalaci růžového motivu, kvůli němuž musíte následovat odkaz. Poté je na smartphonu oběti nainstalován program, který se maskuje jako messenger a vyžaduje data účtu.V případě, pokud si uživatel nainstaloval škodlivý software, doporučuje se odstranit aplikaci a odhlásit se ze všech účtů WhatsApp. Je také vhodné změnit hesla.WhatsApp v květnu „odpojí“ některé uživateleJiž dříve bylo oznámeno, že uživatelé WhatsApp, kteří nepřijmou nová pravidla messengeru do 15. května, budou moci používat aplikaci pouze v omezeném režimu.Pokud uživatel odmítne přijmout nová pravidla, jeho účet nebude zrušen, ale funkčnost messengeru bude podstatně omezena. Zejména nebude možné číst a odesílat zprávy, z možností zůstanou pouze hovory a oznámení.Uživatelům se nabízí, aby buď přijali nové podmínky, nebo exportovali svou historii chatu a zrušili svůj účet.Hrozba sledování uživatelůMajitelé chytrých telefonů se systémem Android, kteří používají verzi aplikace Messenger WhatsApp před 2.21.4.18, jsou vystaveni riziku vzdáleného hackerství. Tato chyba v zabezpečení byla nahlášena na webu Census IT Security Works.Podle vývojářů Census zvláštnost výměny důvěrných údajů mezi uživateli ve verzích před 2.21.4.18 WhatsApp pro Android umožňuje hackerům snadno získat vzdálený přístup ke korespondenci a začít sledovat uživatele nebo zasahovat do dialogu dvou uživatelů za účelem podvodu.Census doporučil, aby všichni uživatelé messengeru na telefonech Android aktualizovali aplikaci na verzi 2.21.4.18 nebo vyšší. Odborníci zdůrazňují, že zjištěná zranitelnost představuje vážný problém z pohledu bezpečnosti dat.

