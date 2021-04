https://cz.sputniknews.com/20210421/v-brne-vandalove-poskodili-pomnik-vojaku-rude-armady-14215090.html

V Brně vandalové poškodili pomník vojáků Rudé armády

Neznámí vandalové napsali růžovou barvou na podstavec pomníku nápisy urážející Rusko, a to v souvislosti s výbuchy ve skladech munice v obci Vrbětice

Neznámí vandalové napsali růžovou barvou na podstavec pomníku nápisy urážející Rusko, a to v souvislosti s výbuchy ve skladech munice v obci Vrbětice v roce 2014. Incident, jak vyplývá z nápisů, byl postaven na úroveň vstupu vojsk zemí Varšavské smlouvy v roce 1968 do Československa.Jak uvádí iDNES, městské úřady již odstranily urážlivé nápisy z pomníku Rudé armády, který byl již dříve terčem vandalů.Například v roce 2015 se na podstavci pomníku objevilo srdce v barvách ukrajinské vlajky. Předtím někdo na pomník namaloval komiksovou bublinu s heslem v azbuce „Putin ch*lo“, které vulgárně označuje ruského prezidenta Vladimira Putina za pánské přirození a stalo se ukrajinským protiputinovským symbolem. Radnice městské části okamžitě reagovala na akt vandalismu.Podle jeho slov byl nástřik odstraněn již během odpoledne.Dodal, že proti vandalismu je radnice pojištěná, takže jí akce nezpůsobila žádné náklady. K odhalení viníka může pomoci kamerový systém, který památník snímá. Socha rudoarmějce od Bohuslava Fuchse a Vincence Makovského stojí v centru Brna od roku 1955 a připomíná osvobození města od nacistů vojsky Rudé armády.Ke znesvěcení pomníku došlo v souvislosti se zhoršováním česko-ruských vztahů a diplomatickým skandálem spojeným s vyhoštěním pracovníků velvyslanectví v Rusku a České republice.Český premiér Andrej Babiš 17. dubna večer prohlásil, že úřady země podezírají ruské tajné služby ze zapojení do výbuchu v muničním skladu ve Vrběticích v roce 2014. Kreml označil toto obvinění za pobuřující a neopodstatněné. Mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí Maria Zacharovová označila situaci s vyšetřováním výbuchů skladů v České republice za „marasmatickou přehlídku“. Ze země bylo vyhoštěno 18 ruských diplomatů.V rámci odvetného opatření Rusko prohlásilo 20 zaměstnanců českého velvyslanectví za persona non grata a ti již odjeli ze země. První místopředseda vlády a ministr zahraničí Jan Hamáček sdělil, že z Ruska bylo vyhoštěno více českých diplomatů než ruských z Prahy, a dodal, že činnost českého velvyslanectví v Moskvě je prakticky paralyzována. Ruské ministerstvo zahraničních věcí uvedlo, že Praha zaplatila za své kroky vůči Moskvě „kolosální“ cenu, ale sama zasadila úder své vlastní diplomatické službě.

