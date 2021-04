https://cz.sputniknews.com/20210421/vedci-zjistili-jaky-negativni-vliv-ma-koronavirus-na-mozek-14213960.html

Vědci zjistili, jaký negativní vliv má koronavirus na mozek

Vědci zjistili, jaký negativní vliv má koronavirus na mozek

Původně byla nová koronavirová infekce identifikována jako těžký akutní respirační syndrom (SARS). Další pozorování ukázala, že ovlivňuje také jiné orgány -

Původně byla nová koronavirová infekce identifikována jako těžký akutní respirační syndrom (SARS). Další pozorování ukázala, že ovlivňuje také jiné orgány - ledviny, srdce, plíce a mozek, neboť využívá receptoru ACE2 k proniknutí do buněk.Mnoho lidí během nemoci i po zotavení si stěžuje na problémy s pamětí, kognitivní poruchy, nespavost, úzkost a charakteristickou „mozkovou mlhu“. Ta se projevuje ve formě ospalosti, apatie, snížené reakce, špatného soustředění a zvýšené únavy. U starších pacientů koronavirus zhoršuje Alzheimerovu a Parkinsonovu chorobu a další projevy demence. Avšak mechanismus, jak dochází k mozkové infekci, dosud není zcela prozkoumán.Vědci z univerzit v Curychu a Liverpoolu použili jako model ke studiu účinků koronaviru na mozek geneticky modifikované myši s lidským receptorem hACE2. Autoři intranazálně infikovali zvířata nízkými nebo vysokými dávkami SARS-CoV-2.Pozorování ukázala, že po sedmi dnech virus pronikl do mozku prostřednictvím čichového bulbu. Usadil se v čichovém epitelu a neuronech čichového bulbu a také v částech mozku s ním spojených (hipokampu, thalamu a hypothalamu) a oblasti čela. Při vysokých dávkách vědci pozorovali větší průnik infekce do mozku a míchy.„U mírného průběhu covidu-19 může dojít k infekci mozku přes čichový bulbus a dalšími neurogenními cestami. To pak povede k neurální infekci a mírné zánětlivé reakci. Možná právě tento scénář vysvětluje ztrátu chuti a čichu a také silné bolesti hlavy, které jsou pozorovány u pacientů s mírnými formami onemocnění,“ píší autoři.Publikace uvádí, že v přední části mozku existuje několik oblastí kůry, odpovědných za paměť, pozornost a výkonné funkce - infekce může narušit jejich práci. Tímto vědci vysvětlují mnoho neurologických příznaků covidu-19.Biologové zjistili, že virus se šíří v několika typech mozkových buněk - nejdříve infikuje neurony, ale nezabíjí je, místo toho však způsobuje apoptózu mikrogliálních buněk a imunitních buněk. Při bližším zkoumání se ukázalo, že žádná z těchto buněk nebyla infikována přímou cestou.„Toto zjištění je v souladu s nedávnými objevy organel lidského mozku, infikovaných SARS-CoV-2, které poskytly důkazy o tom, že infikované neurony neumírají, ale mohou přispět ke smrti blízkých neinfikovaných buněk,“ píší vědci.Autoři uvádějí, že vysoká dávka koronaviru zvyšuje závažnost účinků na mozek, i když přímo nezpůsobuje smrt neuronů.

