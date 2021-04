https://cz.sputniknews.com/20210421/zemanova-kopecka-ser-chan-a-ti-druzi-praha-by-mela-slyset-putina-14218911.html

Zemanová-Kopecká: Šer Chán a ti druzí. Praha by měla slyšet Putina

Pod těmi bouřkovými mraky, které se stahují nad česko-ruskými vztahy, bylo pro mnohé v Praze důležité slyšet alespoň nějakou reakci ruského prezidenta na tyto...

kauza vrbětice a vyhoštění ruských diplomatů z česka

praha

rusko

vladimir putin

Ale nejen to upoutalo pozornost politoložky a předsedkyně Institutu slovanských strategických studií ISSTRAS v Praze Radmily Zemanové –Kopecké:Letošní vystoupení pana prezidenta Putina bylo většinově zaměřené na vnitřní ruské záležitosti, a problémy, které je třeba řešit. Ze všeho řečeného vyplynulo, že Rusko se zaměřilo a upřednostňuje rozvoj a upevnění důležitých sfér vlastního vývoje. Vladimir Vladimirovič hovořil o různých sférách. Samozřejmě v první řadě o zdravotnictví, ale i ekologii, infrastruktuře, a také o školství, u něhož bych se chtěla zastavit.Staré přísloví říká, chceš-li porazit nepřítele, vychovej jeho děti. Zřejmě právě z tohoto úhlu pohledu vycházel prezident Putin, když upozornil na kvalitu školních učebnic dějepisu. „Je v nich vše o druhé frontě (II. světové války), ale ani slovo o bitvě u Stalingradu“, konstatoval. Zaúkoloval proto vládu, aby co nejdříve přišly do škol revidované učebnice, které by odstranily nešvary studijních materiálů z 90. let. Je pochopitelné, že právě v takových oblastech, jako je dějepis či vlastivěda, může špatná výuka napáchat nenapravitelné škody ve vnímání a vztahu mladých lidí ke své vlasti. Zanedbání těchto pravidel, stejně jako zanedbání prezentace úspěchů vlastní země, pak nakonec může vést k nutnosti hájit hodnoty vlastního národa se zbraní v ruce. Dějiny samotného Ruska jsou toho důkazem.Prezident označil řadu důležitých cílů, mezi nimiž nechybí ani důsledná podpora malého a středního podnikání pomocí rozpočtových výhodných úvěrů, zejména do investic či upřednostňování podpory firem, které zisky, dividendy, vkládají do investic, oproti těm, které zisky vyvážejí. Podporovat je podle něj třeba i firmy exportující nesurovinové zboží. A má to být v tomto směru podpora podstatná, která by měla mít odezvu i v daňových zákonech. Úspěchy ruské ekonomiky, techniky, vědy i sociálních klastrů jsou nepopiratelné a vzbuzují skutečný respekt. Nejspíš proto také v mezinárodním poli západního světa ve vztahu k Rusku přituhuje. Odpověď prezidenta byla však i v tomto směru naprosto jasná.Mezinárodní část projevu ruského prezidenta nebyla tak objemná. Česká republika tam nebyla přímo jmenována. Podle Radmily Zemanové-Kopecké však nedávné události v Praze vyvolaly tvrdou reakci Vladimíra Putina.Na Rusko se dnes lije špína ze strany vedení takzvaného západního světa. Někdy už to dosahuje takových rozměrů, že už i u obyvatel jednotlivých zemí to vyvolává smích a neúctu k vlastní vládě či zákonodárnému sboru. Hovořím nyní především o Česku. Odmítání plnohodnotné vakcíny jen proto, že ji odmítá schválit rusofobní zdravotnická evropská organizace, které jde jen o zisky západních firem z konkurenčních, byť méně účinných vakcín, je plivnutím do tváře vlastního národa a dání najevo, že vláda na své občany kašle.Výbuch ve skladu před 7 lety, který prý měli najednou na svědomí dva ruští špioni, u mnoha lidí okamžitě vyvolala analogii s podobnou situací v díle Jaroslava Haška – Dobrý voják Švejk. Vláda se „vší rozhodností“ postavila v této kauze na úroveň „lovce špiónů“ jménem Pepek Vyskoč. Úcta k naší zemi a našemu národu byla doslova rozšlapána takzvanou českou vládou, a to i v očích mnoha vlastních občanů.Putin také důrazně varoval před oblíbenou strategií kolektivního Západu státních převratů. Připomněl, že kolektivní Západ opakovaně odmítá snahy Ruska o vytvoření mezinárodní bezpečnostní spolupráce v informačním a kybernetickém poli. Zato, jak uvedl, se doslova stalo novým druhem sportu kolektivního Západu „dloubat“ do Ruska, nejlépe bez jakéhokoli důvodu. Prostě nová sportovní disciplína – kdo si na Rusko zařve nejhlasitěji. Podle Vladimira Vladimiroviče Rusko zatím reaguje klidně, rozvážně až skromně nejen na nepřátelské akce, ale dokonce i na otevřené hulvátství. To ale, jak se zdá po nynějším vystoupení, nebude určitě trvat donekonečna.Doslova luxusním bylo prezidentovo srovnání mezinárodní západní scény v duchu Rudyarda Kiplinga, kdy se kolem Šér Chána shromažďují drobné subjekty typu šakala Tabaqui, kteří přikňourávají na podporu svého suveréna. „Kipling je velký spisovatel“, konstatoval prezident. Nutno přiznat, že česká vláda se chová přesně jako Tabaqui z Knihy džunglí. Hlasitě zaštěkat proti Rusku bez jakýchkoliv důvodů, ba dokonce předhodit důkazy, jimiž zesměšní vlastní národ. Takže pokud jde o zahraniční politiku, vyjádřil se Vladimir Putin velmi zřetelně, a kdo to nechce pochopit – jeho problém.Po vyjmenování nejsilnějších součástí ruské obrany zopakoval, že Rusko nechce na nikoho útočit a chce mít dobré vztahy se všemi účastníky mezinárodního společenství. Nechce ani pálit mosty, jako to dělají „některé“ země, ale… a tentokrát to zaznělo naprosto natvrdo – „organizátoři jakýchkoliv akcí, které by ohrožovaly zásadní ruské bezpečnostní zájmy, toho budou litovat tak, jak už dlouho ničeho nelitovali“. Prezident také vyslovil naději, že nikoho nenapadne překročit takzvanou „červenou linii“. Protože v případě jejího překročení bude odpověď Ruska asymetrická, rychlá a tvrdá. „A kudy bude (červená linie) procházet, budeme v každém konkrétním případě určovat my sami“, upozornil ruský prezident.Rusko dlouhou dobu čelilo nesmyslným útokům velmi klidně, trpělivě a s rozvahou i odpovědností…Po vystoupení prezidenta je ale zřejmé, že míra trpělivosti už přetéká. Byla považována za slabost, což bylo v naprostém rozporu s realitou. Ostatně, ani řadoví Rusové už nechtějí snášet beztrestné výpady proti Rusku či jejich prezidentovi. A ruskými sociálními sítěmi se už lavinou rozletělo – „no konečně!“Prezident Ruské federace upozornil, že rozvoj a upevňování ruských ozbrojených sil postupuje neustále. I zde Vladimír Putin zdůraznil potřebu kvalitního vojenského vzdělávání. Výuka se plánuje nejen na vojenských školách, ale i ve vojenských centrech při civilních vysokých školách. (Pamětníci vědí, že dřív to byla v rámci studia vojenská katedra.)Podíl nejmodernějších zbraní v ruské armádě bude k roku 2024 činit 76 %, což je podle prezidenta velmi dobrý výsledek. Navíc, podíl v oblasti jaderných zbraní bude už 80 %. Je už zcela jasné, že se Rusko má čím bránit, i když je jeho zásadní pozornost soustředěna na oblast zvyšování demografie a rozvoj vlastní hospodářské a sociální sféry. A tomu je válečné harašení, jak všichni vědí, jen na překážku a Rusko o něj přirozeně nestojí.Prezident Putin jen dal vyjmenováním důležitých zbraní zcela zřetelně najevo, že bude-li chtít někdo škodit bezpečnostním zájmům Ruska či škodit v jeho ekonomickém a sociálním růstu, bude toho hořce litovat. A to si myslím, že bylo jedním z klíčových poselství pana prezidenta Putina - jak k vlastnímu národu, tak i k mezinárodnímu společenství. Uvidíme, jak se k tomu postaví Šer Chán. Jak se chová smečka Tabaqui, už víme.

praha

rusko

