Babiš považuje stav ambasád v Praze a Moskvě za nevyvážený

Počet ruských diplomatů v Praze a českých v Moskvě je dlouhodobě nevyvážený, řekl ve čtvrtek český premiér Andrej Babiš pro Český rozhlas. Dodal, že hodnotí reakci Česka na kauzu Vrbětice jako adekvátní.

Podle českého ministerstva zahraničí zůstalo v úterý na ruské ambasádě v Praze 27 diplomatů a 67 členů administrativního a technického personálu, na Velvyslanectví ČR v Moskvě je pět diplomatů a 19 členů ATP. Ve čtvrtek dopoledne Babiš prohlásil, že je třeba srovnat počty diplomatů v Praze a v Moskvě a že doufá v podporu spojenců.Nynější situace podle něj vztahy s Ruskem poznamená, je ale třeba udělat dělicí čáru, srovnat počty diplomatů. „Doufám, že naši spojenci nás v tom podpoří,“ konstatoval.Reakci Česka označil za adekvátní.Vláda podle něj činí normální diplomatické kroky a bude reagovat zřejmě ještě před svým zasedáním, které má začít v 14.00.Na dotaz ohledně možných ekonomických dopadů uvedl, že vláda se tímto aspektem nezabývala. Ultimátum MoskvěUltimátum, aby Rusko přijalo zpět 20 vyhoštěných diplomatů, vypršelo ve čtvrtek v poledne. Ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) dříve řekl, že odpoledne rozhodne o snížení počtu pracovníků ruské ambasády v Praze tak, aby odpovídal stavu na českém velvyslanectví v Moskvě.Připomeňme, že na včerejší schůzce s ruským velvyslancem Alexandrem Zmejevským nově jmenovaný ministr zahraničí uvedl, že diplomaté vyhoštění z Ruské federace by měli být vráceni do čtvrtečního poledne, jinak bude počet pracovníků ruského velvyslanectví snížen na stejný počet s českým. Zároveň ruská diplomacie i Kreml odmítly středeční ultimátum Kulhánka. Ve čtvrtek bude český velvyslanec Vítězslav Pivoňka předvolán na ruské ministerstvo zahraničí, kde ho bude čekat „konkrétní rozhovor“. Bude mu řečeno o ruských odvetných krocích, pokud Praha vyhostí další ruské diplomaty. Tiskový mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov již dříve uvedl, že Kreml se na „celou tuto hysterii“ s vyhoštěním Rusů z České republiky dívá velmi negativně. „Dejme diplomatům možnost formulovat postoj,“ řekl.Prohlášení EU o vyhoštění ruských diplomatů: Rozhodnutí musí každá země přijmout individuálněPotenciální rozhodnutí o vyhoštění ruských diplomatů v souvislosti s incidentem ve Vrběticích v roce 2014 by měla učinit každá země EU samostatně. Uvedl to ve čtvrtek na tiskové konferenci v Bruselu oficiální zástupce EU Peter Stano v odpovědi na otázku novinářů o možném kolektivním vyhoštění ruských diplomatů. „Rozhodnutí o vyhoštění diplomatů musí učinit každá země samostatně,“ uvedl. Podle Stana by o jakémkoli kolektivním opatření měly rozhodovat také členské státy EU. Zástupce EU připomněl, že vedoucí diplomacie EU Josep Borrell jménem celé komunity vyjádřil plnou solidaritu s Českou republikou, ale zároveň uvedl, že v současné době se o nových sankcích vůči Ruské federaci nejedná. „A také řekl, že situace se může změnit,“ vzpomínal Stano.Zdůraznil, že EU je připravena podporovat další úsilí a akce České republiky. „Podporujeme všechny akce České republiky ve vztahu k Rusku,“ prohlásil.

