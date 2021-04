https://cz.sputniknews.com/20210422/dietolozka-prozradila-kdo-by-nemel-jist-ovesnou-kasi-14213786.html

Dietoložka prozradila, kdo by neměl jíst ovesnou kaši

Dietoložka prozradila, kdo by neměl jíst ovesnou kaši

„Za zvýšené citlivosti stěn žaludku může buničina, kterou ovesná kaše obsahuje, vyvolává nadmutost břicha a meteorismus. Máte-li problémy při konzumaci

2021-04-22T06:42+0200

2021-04-22T06:42+0200

2021-04-21T23:19+0200

kaše

snídaně

jídlo

zdraví

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/636/11/6361104_0:88:1921:1168_1920x0_80_0_0_ac80b65b19c293a9eaa040144dcd47ca.jpg

„Za zvýšené citlivosti stěn žaludku může buničina, kterou ovesná kaše obsahuje, vyvolává nadmutost břicha a meteorismus. Máte-li problémy při konzumaci potravin s velkým obsahem buničiny, měli byste se raději této potravy vzdát a nahradit ji pyré, kroupami nebo bílou rýží,“ řekla lékařka.Řekla kromě toho, že ti, kdo trpí nesnášenlivostí lepku, by si měli pozorně přečíst složení kaší: mnohé z nich obsahují velké množství lepku.„Když přidáváme do kaše něco sladkého, například hnědý cukr, med nebo javorový sirup, zvyšuje se tím její kalorická hodnota a obsah sacharidů. Ti, kdo mají cukrovku nebo jsou k ní náchylní, musí být opatrní, protože taková kaše může zvýšit úroveň cukru,“ varovala lékařka.Mýty o časté konzumaci vajecVýživová poradkyně Olga Dekkerová, členka Národního společenství dietologů, uvedla na svém účtu na Instagramu nejlepší způsob přípravy vajec. Odbornice doporučuje nevařit a nesmažit vejce dlouho, protože v tomto případě se budou bílkoviny z vajec vstřebávat mnohem hůř. Podle jejího názoru je nejlepší vařit vejce naměkko, nebo je konzumovat v podobě volského oka. V tomto případě je vaječný bílek opečený a žloutek zůstává tekutý.Vejce považuje za velice zdravý produkt, nakolik obsahují bílkoviny a lecitin. Doporučuje konzumovat nejen slepičí vejce, ale také jiné druhy vajec, například kachní, křepelčí, nebo husí.Dietoložka také radí změnit způsoby přípravy vajec. Když totiž konzumujete pořád jedno a totéž, je jen otázkou času, kdy takovou stravu přerušíte, protože se organismu nedostává dostatek nezbytných látek, a vy máte pořád na něco chuť. Naopak když je strava pestrá, organismus snadněji doplní to, co je pro něj nezbytné.Jedno vařené vejce obsahuje přibližně 68 kilokalorií a asi 5,51 gramu bílkovin. Normy, které by stanovovaly počet vajec, které můžete sníst za den, neexistují. Olga Dekkerová také vyvrátila mýtus o tom, že vejce zvyšují hladinu škodlivého cholesterolu. Dietoložka připomenula, že 80 procent této organické sloučeniny se tvoří v játrech a pouze 20 procent závisí na stravě.Výživová poradkyně také vyvrátila tvrzení o tom, že vaječný žloutek je škodlivý. Dietoložka zdůraznila, že vaječný žloutek obsahuje lecitin a ten je naprosto nezbytný pro vytvoření každé jedné buňky v organismu. Dalším jeho benefitem je, že normalizuje metabolismus.

https://cz.sputniknews.com/20210421/kardiolog-vysvetil-pro-koho-muze-byt-kava-smrtelne-nebezpecna-14199311.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kaše, snídaně, jídlo, zdraví