Kardiolog prozradil, jestli je spánek na levém boku nebezpečný

„Pacienti se často ptají, jak se to může vyvíjet dál, když tato vada, deviace nosní přepážky, nebude odstraněna. Samotná přepážka se nachází hlavně uvnitř. To, co vidíme, je hřbet nosu. Přepážka má nejčastěji změnu konfigurace do S. V tomto případě špatně dýchá jedna nosní dírka. Tohle ještě víc ztěžuje dýchací funkci nosu. Může vzniknout rýma a jiné zánětlivé choroby. Často vzniká také sinusitida,“ poznamenal lékař.