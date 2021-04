https://cz.sputniknews.com/20210422/kauza-vrbetice-otazky-sputniku-na-ktere-hamacek-dosud-neodpovedel-14230484.html

Kauza Vrbětice: Otázky Sputniku, na které Hamáček dosud neodpověděl

Kauza Vrbětice: Otázky Sputniku, na které Hamáček dosud neodpověděl

Znovuotevření kauzy Vrbětice zostřilo česko-ruské vztahy a zavinilo podle všeho největší krizi mezi státy v novodobé historii. Okolnosti případu však vzbuzují... 22.04.2021

Minulou sobotu vicepremiér Jan Hamáček oznámil vyhoštění 18 ruských diplomatů. Stalo se tak v reakci na podezření českých bezpečnostních složek na zapojení příslušníků ruské tajné služby GRU do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích z roku 2014. Údajnými pachateli by měli být dva muži, které Britové podezírají z otravy Sergeje Skripala.Důsledky znovuotevření kauzy jsou známé – o nákupu ruské vakcíny Sputnik V už se nemluví, Rosatom je vyloučen z tendru na dostavbu Dukovan, MZV vyhrožuje snížením počtu pracovníků ruské ambasády v Praze, rusko-české vztahy jsou na bodu mrazu. Vskutku, splněno je skoro všechno, po čem už dlouho touží demokratická opozice. Stačila k tomu jedna zpráva Bezpečnostní informační služby (BIS).Kauza Vrbětice hned vyvolala vlnu skepse a pochybností. Například podivné načasování vytažení tohoto 7 let starého případu, lhůta vyšetřování nebo absence důkazů předložených veřejnosti. Sputnik se obrátil na ministra Hamáčka a poprosil jej o vysvětlení. Níže uvádíme své otázky, na které vicepremiér dosud redakci neodpověděl.NačasováníProč se zpráva o možném zapojení ruských agentů do výbuchu ve Vrběticích v roce 2014 objevila právě teď, kdy se vyostřila situace na východě Ukrajiny, a v Česku se řešilo, jestli se Rosatom zúčastní tendru na dostavbu nového energobloku jaderné elektrárny Dukovany?Načasování vyvolává nejvíce otázek. „Že se naše zpráva objeví po šesti letech, zrovna ve chvíli, kdy se vyostřuje situace na Ukrajině, kdy se u nás horlivě diskutuje o tom, jestli Rosatom má být v tendru na Dukovany, nebo ne, to ať mi nikdo nevypráví o náhodě. Já v tom vidím vazby mezi naší kontrarozvědkou a některou z amerických zpravodajských služeb,“ pozastavuje se nad touto okolností bývalý náměstek ministerstva zahraničí a velvyslanec ve Francii Petr Drulák.Doba vyšetřováníV roce 2018 Britové zveřejnili fotografie údajných agentů Petrova a Boširova, kteří se podle britských vyšetřovatelů měli podílet na otravě Skripala a jeho dcery. Proč konzulárnímu oddělení trvalo tři roky, než nalezlo podklady pro jejich víza do ČR?„Nejvěrohodnější není ani doba vyšetřování. Někteří odborníci sice tvrdí, že to je normální, ale ten případ zase až tak strašně složitý není. Když jsme prý v roce 2018 podle fotek zveřejněných Brity přišli na to, že jde o Čepigu a Miškina, kteří byli i u nás, není možné, aby na konzulárním nebo vízovém oddělení trvalo tři roky nalezení podkladů pro jejich víza do ČR, o která pravděpodobně požádali na falešné doklady,“ nechápe bývalý náčelník Vojenské zpravodajské služby a bezpečnostní poradce Andor Šándor.DůkazyProč dosud nebyl předložen jediný důkaz a proč premiér Babiš odmítl zveřejnit údaje o vyšetřování, i když to původně sliboval?Premiér Babiš plánoval v pondělí odtajnit zprávu BIS k Vrběticím. V označený den však couvl. „Celá zpráva nemůže být zveřejněna, bylo to odmítnuto,“ řekl Babiš s tím, že orgány trestního řízení prý věc stále vyšetřují.Druhý výbuchUvedl jste, že za druhý výbuch mohou také ruští agenti. Proč nebyly sklady po prvním výbuchu důkladně zkontrolovány?„Bezpečnostní činitelé nyní tvrdí, že k výbuchu nemělo dojít na území České republiky a že k němu došlo pouze náhodou. Tento okamžik je pro mě naprosto nepochopitelný. Jak přesně, v první řadě, tajné služby zjistily, že k výbuchu došlo předčasně? A za druhé, jak se mohlo plánovat, že se výbuch zpozdí? To je pro mě technicky zcela nepochopitelné. Pokud někde umisťujete bombu, pak je její pozdější exploze na území jiné země velmi obtížný úkol. A co je nejdůležitější, zcela nepochopitelné je to, proč by to bylo zapotřebí? Pokud dokážete vyhodit do povětří vše na území České republiky, proč to odpalovat na území Bulharska?“ pokládá si několik otázek Roman Dobrochotov, šéfredaktor online portálu The Insider, která se zabývá výbuchy ve Vrběticích.Krycí akceDne 12. dubna jste se nabídl , že v Moskvě osobně předobjednáte ruskou vakcínu Sputnik V. Později jste označil „návštěvu Moskvy“ za krycí akci. Chápu správně, že 14. dubna, když jste pověřil české velvyslance v USA a Rusku, aby nabídli jako místo možného setkání prezidentů obou zemí Joea Bidena a Vladimira Putina Prahu, už jste věděl o nové informaci o výbuchu ve Vrběticích?Nevysvětlená zůstává i plánovaná cesta ministra Hamáčka do Moskvy. Hamáček a Babiš vysvětlují cestu do Moskvy rozdílně. Hamáček tvrdí, že šlo o zastírací manévr, jak odůvodnit povolání českého velvyslance v Moskvě Vítězslava Pivoňky pro konzultace do Prahy. Premiér Babiš však tuto verzi nikdy nepodpořil, i když k tomu měl hned tři možnosti – dvě v neděli v živých televizních rozhovorech, jednu pak v pondělí po jednání vlády.„Ta cesta byla plánována, bylo objednané letadlo, já se s ním domluvil, že nepojede. Já jsem mu to nedoporučoval, cesta byla zrušena, takže já k tomu neumím víc říct,“ uvedl Babiš.Velké otazníky vzbuzuje například zapojení slovenského nacionalistického politika Andreje Danka do celé akce.Únik informacíPlánovali jste oznámit vyhoštění ruských diplomatů v pondělí, ale kvůli úniku informací do médií jste to museli udělat již v sobotu. Mohlo podle vás k úniku informací zpravodajských služeb o kauze dojít bez jejich vědomí? A komu byl daný únik ku prospěchu?„…když si vezmu, že ta sobotní tiskovka byla z hlediska státu předčasná, vynucená nikoli průsakem, ale doslova proudem unikajících, pečlivě vybraných informací z BIS do médií typu Respekt či Seznam, neměl by ty úniky někdo konečně začít vyšetřovat a neměl by si za to někdo jít na asi tak 10 až 15 let sednout? Není přece možné, aby si jednotliví agenti BIS za pomoci spřátelených médií vynucovali na vládě zahraniční politiku,“ klade si otázku bývalý právní poradce někdejšího prezidenta Václava Klause Pavel Hasenkopf.

