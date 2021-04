Konečná o Vrbětících: Zpravodajské hry rozpoutaly už spoustu konfliktů s nespočtem obětí

„Nezpochybňuji usnesení Poslanecké sněmovny, ale je děláno v emocích a my máme prostě spoustu otazníků v tom, co se tady vlastně stalo a jakým způsobem se to stalo. Myslím si, že my bychom jako Česká republika měli vyjasnit, jak je vůbec možné, že na našem území jsou evidentně sklady soukromé firmy, ve kterých se nelegálně obchoduje se zbraněmi, že české zpravodajské služby podle mě nekonaly, jak měly v roce 2014, pokud nám tady pobíhali nějací agenti, a dokonce byli schopni vyhodit muniční sklad,“ řekla Konečná.