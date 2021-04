https://cz.sputniknews.com/20210422/lekarka-vysvetlila-jak-snizit-krevni-tlak-za-pet-minut-bez-pilulek-14214123.html

Lékařka vysvětlila, jak snížit krevní tlak za pět minut bez pilulek

Lékařka vysvětlila, jak snížit krevní tlak za pět minut bez pilulek

Lékařka tvrdí, že tlak můžeme normalizovat pomalým a hlubokým bránicovým dýcháním. Cvičení lze provádět jak vsedě, tak v poloze na zádech.

2021-04-22T09:57+0200

2021-04-22T09:57+0200

2021-04-22T09:57+0200

tlak

lékař

zdraví

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/15/12406884_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_3b9734e86986ef4c8507dc3c6eaacf10.jpg

Lékařka tvrdí, že tlak můžeme normalizovat pomalým a hlubokým bránicovým dýcháním. Cvičení lze provádět jak vsedě, tak v poloze na zádech.„Abychom zapojili bránici, položíme si jednu ruku na hruď a druhou na břicho blízko pupku. Provedeme pomalý a hluboký vdech nosem, aby se naše břicho při výdechu zaokrouhlovalo a při výdechu vypouštělo. Přitom ruka, která je nahoře, by se neměla hýbat. Zcela se soustředíme na své dýchání: vdechujeme pomalu a hluboce. Musíme dýchat šestkrát za minutu: je to pět sekund vdech, pak pět sekund výdech,“ vysvětlila na svém kanálu na YouTube.Čajkovská uvádí, že toto cvičení umožňuje zapnout vnitřní systém regulace krevního tlaku prostřednictvím nervového systému. Pokud to opakujete třikrát denně po dobu 5 minut, pak lze podle slov lékařky dosáhnout přesvědčivých výsledků za 1,5 měsíce.Jaroslav Ašichmin, kardiolog a poradce generálního ředitele Fondu mezinárodního lékařského klastru, již dříve v interview pro Hvězdu hovořil o riziku náhlého úmrtí v důsledku hypertenze.

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tlak, lékař, zdraví