Ministerstvo zahraničí RF oznámilo, že českého velvyslance „čeká konkrétní rozhovor"

Ministerstvo zahraničí RF oznámilo, že českého velvyslance „čeká konkrétní rozhovor“

„Bude se konkrétně mluvit o tom, jaké kroky budou podniknuty, pokud Praha přijme odpovídající opatření," uvedla s tím, že česká strana „musí rozumět tomu, o

„Bude se konkrétně mluvit o tom, jaké kroky budou podniknuty, pokud Praha přijme odpovídající opatření,“ uvedla s tím, že česká strana „musí rozumět tomu, o čem budou jednat“.Podle diplomatky nebude mít Praha po rozhovoru mezi ruským ministerstvem zahraničí a českým velvyslancem příležitost obvinit Moskvu ze zničení bilaterálních vztahů s Českou republikou. Ministerstvo zahraničí RF: Moskva připouští, že Česko předložením ultimát plní něčí objednávkuNově jmenovaný ministr zahraničí Jakub Kulhánek včera na tiskové konferenci po jednání s ruským velvyslancem Zmejevským uvedl, že diplomatům vykázaným z Ruské federace musí být do čtvrtečního poledne povolen návrat do Moskvy, jinak bude počet diplomatů ruského velvyslanectví v Praze snížen na český počet v Moskvě. V reakci na to Zacharovová navrhla, aby si Praha nechala ultimáta pro komunikaci v rámci NATO, a dodala, že „takový tón je pro Rusko nepřijatelný“.„Myslím si, že to je obecná objednávka na podobné chování. Nijak nesouvisí s něčím, co se týká zdravého rozumu, pragmatiky a diplomacie. Probíhá zpracování objednávky, protože jinak nelze vysvětlit logiku akce. Vše, co se děje, je logické, pokud to vezmeme v komplexu budování jakýchkoli vztahů,“ řekla Zacharovová.Zdůraznila, že obvinění České republiky proti Rusku „nemají žádnou strukturu“. „Jedná se o soubor emocionálně nabitých slov protiruské orientace. Do jaké míry to odpovídá zájmům České republiky? Absolutně to neodpovídá,“ dodala Zacharovová.Krize v česko-ruských vztazíchKrize v rusko-českých vztazích nastala poté, co 17. dubna český premiér Andrej Babiš (ANO) na tiskové konferenci obvinil ruské tajné služby z organizace výbuchů na muničním skladě ve Vrběticích v roce 2014.Česká policie vyhlásila pátrání po ruských občanech Alexandru Petrovovi a Ruslanu Boširovovi, které Londýn podezírá z otravy bývalého důstojníka GRU Sergeje Skripala. Podle českého nejvyššího státního zástupce stojí i za výbuchem ve skladu. Zdroj portálu Seznam.cz později uvedl, že třetím podezřelým je Sergej Fedotov, který podle svých slov pracoval v rámci ruské diplomatické mise v ČR.Následně bylo vyhoštěno 18 pracovníků ruského velvyslanectví v Praze, kteří měli být identifikováni jako členové ruských zpravodajských služeb. Moskva v reakci na to vyhostila 20 zaměstnanců českého velvyslanectví. Je mezi nimi zástupce velvyslance, což bylo pro Prahu překvapením.Ministerstvo zahraničních věcí RF označilo obvinění na adresu tajných služeb za absurdní a vymyšlené. Podle mluvčí ministerstva Marie Zacharovové je situace s vyšetřováním výbuchů skladů v Česku „šílenstvím“, které slouží k odvrácení pozornosti od účasti USA na přípravě atentátu na Alexandra Lukašenka a převratu v Bělorusku.Česká vláda navíc také vyřadila Rosatom z řad uchazečů o účast v tendru na výstavbu nového energetického bloku jaderné elektrárny Dukovany na jihovýchodě země. Státní společnost Rosatom označila rozhodnutí za netržní a politicky angažované. Následně Praha také požadovala, aby Rusko vrátilo část městského parku Stromovka, kterou nyní používá ruské velvyslanectví.

rusko

česká republika

