Ministr obrany RF oznámil ukončení akcí na jihu a západě Ruska a promluvil o aktivitě NATO

Ministr obrany RF oznámil ukončení akcí na jihu a západě Ruska a promluvil o aktivitě NATO

„Věřím, že bylo plně dosaženo cílů náhlé kontroly. Vojska prokázala schopnost zajistit spolehlivou obranu země. V této souvislosti jsem se rozhodl dokončit

Ruský ministr rovněž dodal, že ruské ozbrojené síly „adekvátně reagují na všechny změny situace poblíž ruských hranic“. Kromě nařízení o přesunu vojsk Šojgu nařídil také provést podrobnou analýzu a shrnout výsledky dané kontroly.Podle jeho mínění byly na Krymu během náhlé kontroly realizovány akce protivzdušné obrany pobřeží, do akce byly zapojeny pobřežní raketové systémy Bal a Bastion, bezpilotní letouny Inochodec, hlídkové čluny Raptor, a také další „nové a perspektivní modely obrany“.Růst vojenské aktivity NATOZmiňme, že Šojgu na schůzce informoval také o růstu vojenské aktivity NATO poblíž jižních hranic Ruska.Uveďme, že dnes, ve čtvrtek 22. dubna, začala na krymském polygonu Opuk mezidruhová cvičení ozbrojených sil. Účastní se jich více než 10 tisíc vojáků, 1,2 tisíce kusů techniky, a zapojeno bylo více než 40 válečných lodí a 20 podpůrných plavidel.Podle něj „je jedno z hlavních koaličních uskupení aliance rozmístěno v oblasti Černého moře“. „V současné chvíli míří do řeckých přístavů zbraně, vojenské a speciální vybavení,“ dodal Šojgu.Očekává se, že NATO v květnu až červnu uspořádá největší manévry Defender Europe 2021, a to od studené války. Stejně jako dříve se budou ve východní Evropě a v Pobaltí realizovat obranné a útočné akce. Na rozdíl od předchozích let ale bude v letošním roce věnována zvláštní pozornost nikoli východní, ale jihovýchodní Evropě. Manévry jsou plánovány v Černé Hoře, Kosovu a Albánii, a to za účasti místního vojenského personálu. Cvičení protivzdušné obrany se budou konat v Bulharsku a Rumunsku, Maďarsko bude sloužit jako zázemí.

