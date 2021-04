https://cz.sputniknews.com/20210422/mr-biden-potrebuje-svou-vendetu-blaha-odhalil-zakerny-plan-zapadu-namireny-proti-rusku-14234964.html

„Mr. Biden potřebuje svou vendetu.“ Blaha odhalil zákeřný plán Západu namířený proti Rusku

Poslanec NR SR Ľuboš Blaha na sociální síti vyjádřil názor, že současná eskalace česko-ruských vztahů je přímým důsledkem předem promyšleného záměru ze strany... 22.04.2021, Sputnik Česká republika

Právě zájmy amerického prezidenta-demokrata Bidena jsou tou hnací silou, která nás podle poslance žene do války s Ruskem. Pro pochopení daného předpokladu podle něj stačí jen důsledně rekapitulovat vývoj událostí.„Joe Biden složil slib a stal se americkým prezidentem 20. ledna 2021. Tři dny předtím se zcela nesmyslně vrací do Ruska korupčník Alexej Navalnyj, který je obecně považován za amerického agenta. Navalného v minulosti odsoudil soud za defraudaci, čili je samozřejmé, že půjde do vězení. Přesto se vrací, protože někdo chystá záminku pro zhoršení vztahů s Ruskem,“ poukazuje na sled událostí Blaha.Mezitím se podle něj spouští další rozbuška, a sice, když dozvídáme o tom, že Američané chystají militaristickou operaci, jež má název Defender Europe 2021. „Jedno z největších vojenských cvičení v blízkosti ruských hranic, které zahrnuje desítky tisíc vojáků NATO,“ poznamenává Blaha s tím, že je k operaci přizvána i Ukrajina, která podle něj otevřeně přiznává, že se tím připravuje na ozbrojenou konfrontaci s Ruskem.Dále je podle poslance pozoruhodné, že v lednu 2021 volal Biden Putinovi s požadavky ohledně Navalného a Ukrajiny, a pak Putina označil za vraha a oznámil, že se ze strany USA chystá odveta za údajné vměšování Ruska do amerických prezidentských voleb. A tato odveta se nakonec podle Blahy stala realitou.V dubnu se totiž přidává nová rozbuška. „České tajné služby si vymyslí příběh o dvou spektakulárních ruských agentech, kteří prý před sedmi lety nechali vybuchnout muniční sklad ve Vrběticích. Důkazy nejsou žádné, ale rozpoutá se další mediální hysterie proti Rusku,“ poukazuje Blaha.Dále jen připomíná, že případ z Vrbětic už byl dávno vyšetřen, přičemž premiér Babiš k tomu uvedl následující: „Ta firma, které tam vybuchly ty dva sklady, je velmi kontroverzní. Ta firma vyvezla munici do Bulharska, kde to také bouchlo… Údajně večer před prvním výbuchem navštívil ten sklad majitel firmy. Takové firmě nikdy nemělo ministerstvo obrany pronajmout ten sklad,“ cituje Blaha Babiše.Poslanec je přesvědčen, že to celé vypadá jako mafiánské praktiky pašeráků zbraní, ale cílem je to svalit výlučně na Rusy. „Neboť je třeba záminka pro válku,“ poznamenal Blaha.Právě od té doby se v mainstreamových médiích v celé Evropě začala podle Blahy s větší sílou šířit protiruská propaganda. „Řešíme tu tak nějaký 7 let starý případ, kolem kterého si někdo vymyslel divokou konspirační teorii. Zase se vyhostí ruští diplomaté, zase se útočí na ruský národ. Neboť jistý Mr. Biden potřebuje svou vendetu,“ vysvětluje Blaha.Zrekapitulované události podle něj jasně ukazují, že se hledá záminka pro válku proti Rusku.„Slovenská vláda spolu s prezidentským palácem přitom hraje pouze roli poslušných sekretářek, které jen administrují americké pokyny,“ uzavřel věc Blaha.

