Můžeme se od Ruska domáhat reparací, řekl Kulhánek. Domů může letět 60 ruských diplomatů

Rusko má čas do dnešních 12 hodin vrátit všech 20 dříve vyhoštěných českých diplomatů. Pokud to nesplní, vyhostí Česko zhruba 60 ruských diplomatů, uvedl v

Rusko má čas do dnešních 12 hodin vrátit všech 20 dříve vyhoštěných českých diplomatů. Pokud to nesplní, vyhostí Česko zhruba 60 ruských diplomatů, uvedl v rozhovoru Kulhánek.Z právního hlediska se šéf české diplomacie zdráhal označit výbuch na vojenském skladu ve Vrběticích, ze kterého vláda obvinila Rusko, za akt státního terorismu. Nicméně zdůraznil, že se jedná o „bezprecedentní zásah do české suverenity“ a nevyloučil, že bude Česko požadovat reparace.Jeho resort nyní konzultuje tuto otázku s Nizozemskem a Británií v souvislosti s tím, jak postupovaly v případě sestřelení letu MH17 a atentátu na Sergeje Skripala, ze kterých je rovněž obviňováno Rusko. Od spojenců v EU a NATO zároveň očekává podporu a solidaritu, o kterou již dříve požádal vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD).V případě společného vyhoštění ruských diplomatů v rámci solidarity s Českem probíhají jednání. Zároveň ale ministr nečeká, „pokud k němu spojenci přistoupí, že se odehraje ze dne na den“.Na dotaz novináře, proč vláda nezareagovala na zjištění tajných služeb dříve, když o tom již někteří ministři informace měli, ministr odpověděl, že se snažili předejít úniku informací do médií.Kauza Vrbětice a eskalace česko-ruských vztahůDne 17. dubna Babiš a Hamáček na mimořádném brífinku vlády oznámili, že mají důvodné podezření o zapojení ruských důstojníků zpravodajské služby GRU do výbuchů na muničním skladu ve Vrběticích, ke kterým došlo v roce 2014. Při výbuchu došlo k velkým materiálním škodám a zemřeli dva civilisté. Jedná se o stejné důstojníky, kteří údajně stáli za otravou Sergeje Skripala a jeho dcery Julie v Salisbury v roce 2018.V reakci na to bylo z Česka vyhoštěno 18 pracovníků ruské ambasády. Ministerstvo průmyslu a obchodu oznámilo, že se ruský Rosatom nezúčastní tenderu na dostavbu Dukovan. Hamáček rovněž uvedl, že Česká republika nebude nakupovat ruské vakcíny proti koronaviru Sputnik V.Ministerstvo zahraničních věcí RF označilo obvinění na adresu tajných služeb za absurdní a vymyšlené. Podle mluvčí ministerstva Marie Zacharovové je situace s vyšetřováním výbuchů skladů v Česku „šílenstvím“, které slouží k odvrácení pozornosti od účasti USA na přípravě atentátu na Alexandra Lukašenka a převratu v Bělorusku. Moskva v reakci vyhostila 20 českých diplomatů.Zároveň ruská diplomacie i Kreml odmítly středeční ultimátum Kulhánka. Ve čtvrtek bude český velvyslanec Vítězslav Pivoňka předvolán na ruské ministerstvo zahraničí, kde ho bude čekat „konkrétní rozhovor“. Bude mu řečeno o ruských odvetných krocích, pokud Praha vyhostí další ruské diplomaty.

