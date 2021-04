https://cz.sputniknews.com/20210422/necekanym-vitezem-zhorsenych-cesko-ruskych-vztahu-bude-nemecko-hampl-o-dvou-rovinach-konfliktu-14235365.html

Nečekaným vítězem zhoršených česko-ruských vztahů bude Německo. Hampl o dvou rovinách konfliktu

Nečekaným vítězem zhoršených česko-ruských vztahů bude Německo. Hampl o dvou rovinách konfliktu

Dle rozhodnutí českého MZV má ČR opustit dalších 63 pracovníků ambasády RF pro srovnání počtu diplomatů v zahraničních misích. Podle Petra Hampla může ze... 22.04.2021, Sputnik Česká republika

2021-04-22T21:53+0200

2021-04-22T21:53+0200

2021-04-22T22:36+0200

vyhoštění

petr hampl

vztahy

česká republika

německo

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1070/95/10709599_548:0:4032:1960_1920x0_80_0_0_6a755ae6ebc69eb2aeeca1973a5126f2.jpg

Jak hodnotíte rozhodnutí české vlády týkající se srovnání počtu pracovníků ruské ambasády v Praze s Českým velvyslanectvím v Moskvě?PhDr. Petr Hampl, PhD.: Na to se můžeme podívat ze širšího pohledu. Tady přece nejde o to, kdo bude mít kolik ve které budově lidí. Tady jde o nějaký širší spor. Česká vláda, pokud hájí zájmy občanů České republiky, což je její práce, tak by měla sledovat nějakou strategii, která povede k tomu, že dostaneme naše zboží na trhy, budeme mít suroviny, potravinovou bezpečnost a získáme i další výhody. Mít málo diplomatů není žádná výhoda. Je to s prominutím takové „porovnávání si pindíků“.Jako občan České republiky a sociolog nevidím, že by česká vláda sledovala nějakou strategii ve vztahu k Rusku, že by chtěla něco získat. Kdyby chtěla získat plyn zadarmo, dobře, dává to smysl, ale nechce získat nic. Mně se zdá, že je to navzájem škodící, neuvěřitelně hloupé a reduktivní pro obě strany.Dalo by se tomuto vývoji vyhnout, pokud by RF vyhostila menší počet českých diplomatů z české ambasády v Moskvě?Obávám se, že ruská strana v tuto chvíli nemůže udělat naprosto nic, co by zmírnilo napětí. Ten problém je čistě na české straně. Ten problém je v tom, jak já si tedy troufám tvrdit, že na ministerstvo zahraničí nastoupil fanatik bez jakýchkoliv zkušeností a pravděpodobně i bez jakéhokoliv zájmu hájit zájmy České republiky. Nemyslím si, že takový člověk patří na ministerstvo. Vidíme, že zbytek vlády se expertně zbavuje lidí. Kromě toho je česká vláda pod tlakem ze Spojených států. At´ by ruská strana udělala cokoliv, nespraví to.Během tiskové konference ministr zahraničí Kulhánek prohlásil, že zmíněné rozhodnutí není namířeno proti obyčejným ruským občanům žijícím a studujícím v ČR. Jedná se podle Vás o zdvořilostní gesto nebo to bude sloužit jako negativní signál pro ruské obyvatelstvo v Česku?Samozřejmě jsou mezi formálními reprezentacemi zemí vyhlášené nějaké viditelné nepřátelské akce. Více či méně to postihne i běžné lidi, ať to chceme nebo nechceme. To se netýká jenom ruských občanů, kteří v Čechách podnikají. Více to zasáhne české občany, kteří podnikají v Rusku, a chtějí tam vyvážet své zboží. Je samozřejmě otázkou pro celé naše obyvatelstvo, které je závislé na ruském plynu a ruské ropě, co to bude znamenat, jestli se tady příští zimu bude zdražovat. Toto jsou věci, které bychom my, jako čeští občané, v tuto chvíli chtěli vědět. V tuto chvíli vláda řeší, kolik bude mít lidí v té nebo jiné budově, a to je absurdní.Jaké jsou vaše prognózy další situace v česko-ruských vztazích?Jsou dvě roviny těchto vztahů. Jedna věc je, co dělá česká reprezentace. Obávám se, že v dohledné době nemůžeme počítat se zlepšením, ale spíše s postupným zhoršováním vztahů. V České republice nevládnou lidé, kterým by záleželo na ČR. Tudíž nebudou mít problém udělat cokoliv, co je pro náš stát sebevražedné. Chápu samozřejmě i ruskou stranu: vyjednávat se sebevrahem je obtížné.Druhá rovina jsou lidé, kteří žijí, pracují, studují, mají rodiny. Zdaleka ne všichni milují Rusko, to rozhodně ne. Na druhou stranu nikdo z rozumných českých lidí rozhodně nemá zájem na vyhrocení konfliktu. Chtěli bychom normálně žít, používat suroviny, prodávat zboží. Na chování dolních 80 % to (česko –ruské zostření vztahů, pozn. red.) nebude mít vliv.EU a NATO podporovaly všechny akce České republiky ve vztahu k Ruské federaci. Jak to ovlivní evropské energetické projekty a rozvoj dialogu mezi Západem a Ruskem?Můžeme očekávat pokračování toho, co už tady bylo v posledních letech. To znamená, že tady už byla vydána nějaká prohlášení, kdo koho podporuje a nepodporuje. Vedle toho budou Německo a další země dělat kroky kolem, aby své vlastní vztahy s Ruskem zlepšily a aby jejich firmy nahradily na ruském trhu ty české. Konec konců si myslím, že saský premiér dneska v Moskvě vyjednal dodávku ruských vakcín a obchodní spolupráci (V úterý se saský předseda vlády Michael Kretschmer setkal v Moskvě s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a ministrem zdravotnictví Michailem Muraškem. Sjednal dodání 30 milionů dávek vakcín Sputnik V po jejich schválení evropskou agenturou EMA, pozn. red.).Dojde fakticky jenom k tomu, že čeští dělníci budou často dál vyrábět zboží pro ruský trh, ale to zboží už nebude přímo prodáno ruským firmám, ale bude to subdodávka německých firem. To znamená, že za to budeme dostávat méně peněz, marže budou dostávat v Německu nebo jinde. Obávám se, že se rýsuje i stejná varianta ohledně surovin. To znamená, že půjdou z Ruska do Německa. Němci je prodají do České republiky, ale s nějakou přirážkou. Myslím si, že Rusko to nějak nepocítí, Německo na tom vydělá a Česká republika na tom bude hodně ztrácet.

4

česká republika

německo

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Tatjana Naronskaja https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1050/52/10505233_0:0:472:472_100x100_80_0_0_15ec9d4886cd117aff9e191c1edf3d57.jpg

Tatjana Naronskaja https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1050/52/10505233_0:0:472:472_100x100_80_0_0_15ec9d4886cd117aff9e191c1edf3d57.jpg

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Tatjana Naronskaja https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1050/52/10505233_0:0:472:472_100x100_80_0_0_15ec9d4886cd117aff9e191c1edf3d57.jpg

vyhoštění, petr hampl, vztahy, česká republika, německo, rusko