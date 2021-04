https://cz.sputniknews.com/20210422/politolog-putin-varoval-citatem-z-kiplinga-at-nechaji-rusko-byt-14221834.html

Politolog: Putin varoval citátem z Kiplinga, ať nechají Rusko být

Danieli, vystudoval jsi evropské a mezinárodní právo v Bruselu, kde jsi poté působil v Evropské komisi v oddělení technické podpory postsovětských států

Rozhovor s politologem a sociologem Danielem Solisem

Danieli, vystudoval jsi evropské a mezinárodní právo v Bruselu, kde jsi poté působil v Evropské komisi v oddělení technické podpory postsovětských států (TACIS). Dnes se tě chci zeptat, co se dá bez spekulací, na bázi dostupných pramenů, konstatovat o výbuchu muničáku u Vrbětic a co říkáš výroku Vladimíra Putina. Ruský prezident včera parafrází citoval Kiplingova Mauglího: „Snaží se tu tady, tu onde [drápy] zachytit Ruska, nemajíce k tomu žádný důvod. A hned se kolem nich točí jako kolem Šer Chána (postava tygra z Mauglího, pozn.) všelijací malí Tabákíové (šakali, pozn.) …“ Myslel Putin těmi šakaly Českou republiku?Daniel Solis: Kipling má jednu báseň – „Až se vás budou ptát, proč jsme zemřeli, tak jim řekněte, protože nám naši otcové lhali.“ Smysl básně je v tom, že jak Kipling, tak sir Arthur Conan Doyle atd. pracovali v úřadu, který se nazýval War Propagand Bureau, úřad válečné propagandy. Literáti plodili texty, které měly agitovat Brity pro účast na frontě. Kipling na frontě poté ztratil svého jediného syna. Proto pak napsal báseň o tom, jak otcové lhali synům o glorii války, která je nakonec stála jejich životy.Ke tvé otázce, zda ČR patří ke svitě šakalů… My nejsme pro RF žádnou hrozbou. Maximálně jsme se přidali k těm, co se snaží velké Rusi okopávat kotníky, jsme jen jakási příslovečná veš v kožichu. ČR zde bohužel nyní provádí odporný hyenismus. Přikrmuje se na mezinárodním tlaku. Veškerá antiruská nálada vane od USA a Velké Británie.Jaký by to mohlo mít důvod?Je to lačnost po ruských surovinách. Není to žádné tajemství. Historická literatura dávno demaskovala, co pohánělo setrvávající reflex, kterému se říká Drang nach Osten. Je to smutné, že se nezajímáme o bohatou ruskou historii a kulturu, o jeho moudrost a o to, co Rusko přináší celosvětové civilizaci. Nic takového. V pozadí je jen a pouze plytký pragmatický zájem o jeho suroviny. Řada subjektů se teď odkopala a ve smečce krouží kolem Ruska, protože cítí, že by si mohly doň kopnout. Medializace vrbětického incidentu je jasná, očím viditelná mediálně-politická podpásovka. Je to nedůstojné. Jde o poškozování mezinárodního renomé naší země. Strůjci této falešné medializace by měli být potrestáni, míním tím novináře a politiky. Tito nechali ulpět na reputaci ČR zbytečnou a nedůstojnou skvrnu. Je neuvěřitelné, kde k takovým podlým výpadům proti Rusku naši čelní představitelé sebrali vůbec kuráž.Co je tedy problém?Především to, že podle dostupných informací z mainstreamu jsou v 6,5 roků staré vrbětické kauze namočeni lidé z kruhů českého podnikatelského podsvětí. Dále se provalil pokus o atentát na běloruského prezidenta… Kauza z Vrbětic se použila jako kouřová clona pro odvedení pozornosti, „red herring“ - aby se rychle řešilo něco jiného. „Vrtěti psem,“ jak se říká. Stopa, co se Běloruska týká, vede do USA. Atentátníky prozradila komunikace na sociálních sítích. Muselo se to zaretušovat. Dál příběh všichni znají. Prezident Běloruska Lukašenko měl být zavražděn 9. května během přehlídky ke Dni vítězství ve stylu atentátu na egyptského prezidenta Anwara Sadata v roce 1981.Takže, ad Vrbětice:Než se cokoli vhodně zargumentovalo na důkazní bázi, už putovalo 18 ruských diplomatů do Ruska. Zklamáním je to, že nejen vláda, ale i opozice k tomu chrlí různá „moudra“. Argumentace Vrběticemi připomíná spíše kouzelnický trik, kdy se králíci vytahují z klobouku a přání je otcem myšlenky.Taky si lze všimnout, že vcukuletu zmizel covid. Mediální masáž krmí lidi pohádkami o vcelku nešikovných ruských agentech a eskaluje mezinárodní i společenské napětí. Není překvapením vidět, jak olej do ohně mezinárodního sváru u nás přilévali všichni transatlantičtí agenti, kteří jsou na výplatních páskách diverzních zaoceánských účelových neziskovek. Většina z nich spadá skrze NED rovnou pod CIA. Kanály jsou spletité, nemá moc smysl teď zde řešit penězovody, kterými se dotuje životní úroveň nemálo novinářů, zpravodajců a politiků napříč celým politickým spektrem. Ale vraťme se k podstatě věci.Z mainstreamových médií lze číst, tedy z článků z let kolem onoho incidentu, že ve Vrběticích se mělo recyklovat americké raketové palivo, což je nebezpečná a výbušná substance, navíc vysoce toxická. Hodně o tom dle médií musí vědět Alexandr Vondra. Bibliografii článků, pramennou bázi uvádím na odkaze. Jedná se o přehled dobových zdrojů k dané záležitosti. Proces recyklace raketového paliva byl zahájen dokonce již v roce 2006. Firma má vazby na exprezidenta SR Kisku. Zakázky z Ameriky měl svého času domlouvat nikdo jiný než dobře známý lobbista vojensko-průmyslového komplexu Alexandr Vondra. Ten loboval svého času i za členství Pobaltí v NATO.Lidovky citovaly Vondru, který je pro tvrdý postup vůči RF… Tomu není divu. Je to jeden z prominentnějších „assets“ CIA u nás. Hovořím-li zde „amerických agentech“, jsou to projevy amerického, Albionem ovládaného stínového státu (deep state). Nikoliv vůle amerického lidu, která bohužel v zahraničně-politických aspektech nemá váhu. Tyto procesy jsou tak maximálně předžvýkány CFR, ale vesměs se jedná o dobře promyšlené strategie právě Albionu formulované RIIA.To je temný svět a zároveň zlý sen Alexandra Vondry, kde on je pouhým podržtažkou, ale to mu stačí k tomu, aby si o sobě myslel, že je pupek světa. Jedná se o relativně úzký okruh aktérů, který má zásadní politický a hospodářský vliv. Slušní lidé, ti mají vždy v tomto ohledu smůlu. „Deep state“ má kontrolu nad vojenskoprůmyslovým komplexem, ovládá mezinárodní finance – tzv. rezervní měnu, což se zákonitě odráží v účelových zahraničněpolitických krocích celých Spojených států, které jsou někdy nedobrovolným a někdy i netušícím nástrojem machinací této temné nadnárodní kabaly.Činnost těchto naprosto temných sil souvisí i s Aspenským institutem jak v Coloradu, tak ve svém důsledku i u nás. Historicky je zde nit, vedoucí až do třetí říše a k předválečným americkým Němcům, řečeno velmi obecně. Vztah k Aspenskému institutu má jak Babiš, tak Hamáček. Pro příklad, o jakou společnost se jedná, lze uvést nechvalně známá individua Bandara Bin Sultana, šéfa tajné služby Saúdské Arábie, nebo balkánskou řeznici Albrightovou. Co dobrého si tedy o tomto klubku hadů myslet, když jeho finance vedou až k nacistickému „Fluchtakpitálu“ vedeného přes nadaci GMFUS. Pokud by toto někoho zaujalo, nechť si přečte knihu Paula Manninga – Bormann: Nazi In Exile.Tuzemští členové Aspenského institutu, zejména zavilí sociální demokraté jistě ani netuší, že prokazují medvědí službu nacistickému monstru, které se živí nenávistí k Rusku za zpackaný projekt třetí říše. Jsou to v podstatě tzv. užiteční idioti (ve smyslu Ludwiga von Mises).Pojďme se vrátit k dnešku, abychom neztratili základní téma.Babiš, Hamáček a někteří další by měli více reflektovat, co je zač zmíněný institut, jenže na to oni nemají ani čas, ani kapacitu. Jim stačí, že je tam jejich loutkovodiči ze zámoří naženou. Tito lidé, politici, jen plní zadání. Nemají schopnost ani prostor myslet samostatně. Pokud to tak vypadá, je to jenom iluze.Když Vladimír Putin hovoří o „šakalech“, naráží tím právě na všechny tyto užitečné idioty, kteří se propůjčili službě značně nedobré věci, ale to jim nevadí, protože mají moc a slávu. Je to takový Faustovský ideál. Jako by se upsali ďáblu. Někdy snad ani netuší, co dělají, a až na to přijdou, tak už bude pozdě. Někteří jsou jen šikovně navedení, někteří jsou prostě jen hloupí, a ostatní jsou vydíráni.Tím míníš Babiše a Hamáčka, kteří na mimořádné tiskovce v sobotu 17. 4. vypadali „nejistě“?Mrchožrouti útočí na protivníka, který je v nevýhodné pozici a na kterého by si samostatně netroufli. V případě Ruska však dráždí bosou nohou hada, nebo k čemu to ještě přirovnat. Rusko má dnes velkou sílu, velmi úspěšně se vzpamatovalo z počátečních nezdarů 90. let. Nechtěl bych být v roli našich politiků, kteří jsou jako otravné hnidy v kožichu ruského medvěda. Víme, jak to končívá, nakonec jen to tak lupne… jako by neznali historii. Budou ji chtít opakovat i v době jaderné?Všechny silácké řeči o tom, že se u nás Rusové dopustili „státního terorismu“, to se rovná aktu vyhlášení války. To tu nebylo snad ani za Švejka!Ruské složky nenapadly vojenský objekt Česka (plný soukromých zbrojních hokynářů). Již jsem říkal, že ve Vrběticích běžely čachry zbrojní podnikatelské mafie, která prodávala většinou prošlou munici a zastaralé zbraně do zahraničí třeba i teroristům. Už to samo o sobě je nechutné a zcela zavrženíhodné. RF s jejími vojenskými možnostmi neměla žádný rozumný důvod se Vrběticemi jakkoli angažovat. Areál muničáku je spíše významný pro kruhy podsvětí, či fanoušky motosportu. Přes toto místo běžely nelegální obchody gaunerů. Již jsem řekl, kdo sem zavedl technologii, vysoce nebezpečnou, jíž se recyklovalo jedovaté americké raketové palivo.Myslím, že výbuch skladu měl spíše zamaskovat průšvihy a pravou podstatu nezákonného obchodování zbraněmi. Jen bych připomněl, že Alexandr Vondra je také bývalým ministrem obrany ČR.Závěrem bys řekl?ČR tím, že dopustila, aby se odsud prodávaly zbraně mezinárodním teroristům – selhala ve své morální i normativní roli. Dala volný průběh zločinu. Zbraně totiž po světě nerozsévají pravdu a lásku, nýbrž právě smrt a neštěstí. Mezinárodní terorismus má na svědomí životy žen a dětí. Být v pozici Hamáčka či Babiše, využil bych chvíle, všem bych se omluvil a odstoupil. Ale namísto toho věci nabírají svůj předem určený kurz. EU se ochotně přidá k vykonstruovanému diplomatickému skandálu a spirála hysterie povede až do vytyčeného cíle. Ozbrojenému střetu. Ten bude záminkou pro dlouho očekávanou záchranu dolaru a povede k nastolení vysněné centrální digitální měny. Celá tato provokace, aniž by to její aktéři vůbec jen tušili, má za cíl vyvolat kolaps měnového systému. Podobně jako v nesmyslné fabrikované kauze muničního skladu bude Rusko obviněno z hackerského útoku na mezinárodní měnový systém, jehož reset přitom již dávno oznamuje MMF, WEF, WB atd.Zpovzdálí tahá „deep state“ za nitky a jejich loutky tančí podle not strůjců válek. Jednotlivě netuší, že smyčka násilí se stahuje. Každý se jen „prsí“ a ukazuje, jak je rezolutní a jaký je to skvělý vůdce. A dříve, než se naděje, bude mít na rukou krev nevinných. Dospělí lidé a chovají se jako úplní hlupáci. To, co se zde hraje, není kauza z Vrbětic. Je to atentát na Ferdinanda, je to požár Říšského sněmu. Je to dokonalá koordinovaná fabrikace casu belli. Je to cesta dlážděná hloupostí jedinců vedoucí ke zkáze kolektivu. Pokud se neomluví Rusku naši ústavní činitelé, rád bych to touto cestou učinil já za ně. Aspoň malá satisfakce národu, který nás osvobodil od třetí říše. Brzy bude mít příležitost tak učinit znova. Nedej Bože!Díky, Dane, za rozhovor.

