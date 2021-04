https://cz.sputniknews.com/20210422/praha-vetri-sanci-chce-po-rusku-pozemek-14227981.html

Praha větří šanci. Chce po Rusku pozemek

O co jde? Vedení Prahy vyzvalo vládu, aby vyjednala s Ruskem o navrácení části Stromovky, kterou zabralo v roce 1968 po invazi vojsk Varšavské smlouvy.

O co jde? Vedení Prahy vyzvalo vládu, aby vyjednala s Ruskem o navrácení části Stromovky, kterou zabralo v roce 1968 po invazi vojsk Varšavské smlouvy. Magistrát chce, aby se rozloha ruské ambasády vrátila do stavu před 21. srpnem 1968 a město tam obnovilo veřejně přístupnou zeleň. Vedení Prahy chce také snížit počet parkovacích míst vyhrazených pro velvyslanectví.Zase to magické číslo 1968. Jako by pražští konšelé neznali jiné datum. Třeba 15. březen 1939. Srpnové události jsou argument pro cokoli. Mají vyvolat dojem spojnice dávné a současné krize. Je to ale čirá spekulace bez jasné souvislosti. Ale pokračujme dál.„Budeme primárně jednat s vládou, protože pozemek je vlastněn diplomatickým servisem, který rozhodne, co se bude dít. Pozemek nyní není užíván v souladu s tím, jak by měl,“ řekl primátor Zdeněk Hřib od Pirátů. Co tím má na mysli nerozvedl.Návrh usnesení předložila Praha Sobě. „Proč má mít Velvyslanectví Ruska stále k dispozici pozemek okupovaný od invaze v srpnu 1968? Tehdy vojska Varšavské smlouvy zabrala část Stromovky a už to tak zůstalo. Teď je chvíle tento pozemek od Ruska získat zpět pro obyvatele a návštěvníky Prahy,“ uvedl poslanec, předseda zastupitelů Prahy Sobě a starosta Prahy 7 Jan Čižinský.Podle Čižinského se město svým rozhodnutím nevměšuje do zahraniční politiky. „Tohle není o zahraniční politice. Je to o více než milionu hrdých Pražanů, které zastupujeme,“ uvedl Čižinský. A to je drazí přátele samozřejmě fabulace.Krok města podpořili koaliční Piráti i Spojené síly pro Prahu (TOP 09 a STAN). „Ať Rusko využívá pozemky a budovy, které mu patří. My jsme to uvítali," řekl předseda Spojených sil a europoslanec Jiří Pospíšil.A je to jako s pomníkem hrdinného maršála Koněva. Komunální politici se chtějí zviditelnit a složitou situaci ještě zhoršují. Vědí totiž, že jejich voliči se nachází v pražské kavárně. Těm se takové protiruské výpady líbí. Je jim jedno, že Rusko může zasáhnout razantněji. Že naše vztahy budou u ledu. Hlavně, že ve volbách dostanou vytoužené hlasy a čuchnou si k moci.Na neoprávněné požadavky pražských konšelů se Sputnik zeptal Jana Hrnčíře, poslance za SPD a místopředsedu sněmovního rozpočtového výboru.„Je to naprosto zbytečné eskalování již tak dost vypjatých vztahů s Ruskem,“ říká pan poslanec a má jasný argument, proč jsou požadavky pražských komunálních politiků liché.„Pozemky ve Stromovce jsou sice ve vlastnictví České republiky, ale ČSSR je v roce 1972 dalo ambasádě do trvalého bezplatného užívání. Samozřejmě budovy, které tam stojí, patří Ruské federaci. Podobně tomu je i s Českým domem v Moskvě, který patří České republice, ale pozemky jsou ruské. Nechápu, jak by si to vlastně Praha představovala. Vyvlastnit ty budovy?" říká známý politik.A co dál? Jaké následky by mohlo mít ukazování svalů pražských komunálních politiků přední světové velmoci?„Rusko už naznačilo, že bychom recipročně mohli přijít o Český dům v Moskvě, který je nejen kulturním centrem a zázemím pro byznys, ale je i sídlem agentury CzechTrade, která poskytuje služby českým exportérům. Žádný postkomunistický stát nemá v Moskvě tak unikátní a rozsáhlý areál jako Česká republika. Přijít o něj jen kvůli siláckým gestům některých pražských politiků, nám za to nestojí. Jsme dvě suverénní země se standardními diplomatickými styky, jistě se to dá vyřešit diplomatickou cestou,“ říká poslanec za SPD Jan Hrnčíř.

