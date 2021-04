https://cz.sputniknews.com/20210422/prazske-ultimatum-o-navratu-ceskych-diplomatu-do-ruska-vyprselo-14223182.html

Pražské ultimátum o návratu českých diplomatů do Ruska vypršelo

Český ministr zahraničí Jakub Kulhánek předtím uvedl, že diplomaté vyhoštění z Ruské federace by měli být vráceni ve čtvrtek do 12:00, jinak bude počet

Český ministr zahraničí Jakub Kulhánek předtím uvedl, že diplomaté vyhoštění z Ruské federace by měli být vráceni ve čtvrtek do 12:00, jinak bude počet pracovníků ruského velvyslanectví snížen na stejný počet s českým . Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová odpověděla, že Praha by si měla ponechat ultimáta pro komunikaci v rámci NATO, a dodala, že „takový tón je pro Rusko nepřijatelný“. Předpokládá se, že český velvyslanec bude ve čtvrtek předvolán na Ministerstvo zahraničních věcí RF.Tiskový tajemník ruského prezidenta Dmitrij Peskov již dříve uvedl, že Kreml se na „celou tuto hysterii“ s vyhoštěním Rusů z České republiky dívá velmi negativně. „Dejme diplomatům možnost formulovat postoj,“ řekl.

