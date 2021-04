https://cz.sputniknews.com/20210422/putin-je-pripraven-jednat-se-zelenskym-o-bilateralnich-vztazich-pozval-ho-do-moskvy-14233713.html

Putin je připraven jednat se Zelenským o bilaterálních vztazích. Pozval ho do Moskvy

Putin je připraven jednat se Zelenským o bilaterálních vztazích. Pozval ho do Moskvy

Ruský prezident Vladimir Putin oznámil, že je připraven diskutovat o bilaterálních vztazích s ukrajinským lídrem Volodymyrem Zelenským, a to v jakoukoli... 22.04.2021, Sputnik Česká republika

2021-04-22T23:31+0200

2021-04-22T23:31+0200

2021-04-22T23:24+0200

Putin si myslí, že Kyjev v poslední době podnikl mnoho kroků, které ničí vzájemné vztahy s Moskvou. Mezi problémy bilaterálních vztahů zařadil například postoj Kyjeva k ruskému jazyku a ruské pravoslavné církvi.Dodal však, že pokudchce Zelenskyj začít obnovovat vztahy s Ruskou federací, Moskva to uvítá. Prezident RF to uvedl během jednání s běloruským prezidentem Alexandrem Lukašenkem.Návrhy na přesun kontaktní skupiny z MinskuDále ruský lídr dodal, že návrhy na přesun kontaktních skupin o Donbasu z Minsku se podobají pokusům obejít skutečné řešení problému.Dodal, že „pokud se tím někdo nechce zaobírat, pak je vždy samozřejmě možné v této velmi důležité oblasti najít důvody, proč nepracovat“. Putin rovněž pronesl, že k tomu, aby bylo možné vyřešit otázku Donbasu, musí ukrajinské vedení komunikovat nejprve s Doněckou lidovou republikou (DLR) a Luhanskou lidovou republikou (LLR), a až poté se zástupci třetích stran, včetně Ruska.Zmiňme, že již dříve šéf delegace Kyjeva v kontaktní skupině a první prezident Ukrajiny Leonid Kravčuk prohlásil, že umožňuje přenos platformy pro jednání o urovnání konfliktu z Běloruska do „neutrální a demokratické země“, pokud nebude možné vést dialog v Minsku z důvodu protestů po prezidentských volbách, které v zemi proběhly v srpnu loňského roku.Zástupce šéfa ruské prezidentské administrativy Dmitrij Kozak, který je mimo jiné i politickým poradcem ruského prezidenta v jednáních o normandské čtyřce, řekl, že Moskva nechce otázku o přenosu vyjednávací platformy kontaktní skupiny ani projednat. Podle něj v tuto chvíli nemá smysl o tomto tématu diskutovat, protože „problém běloruské krize neustal a pandemie neskončila“.

