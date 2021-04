https://cz.sputniknews.com/20210422/ruske-mzv-praha-v-reakci-na-sve-ciny-dostala-to-o-cem-se-ji-nesnilo-ani-v-tom-nejhorsim-snu-14236057.html

Ruské MZV: Praha v reakci na své činy dostala to, o čem se jí nesnilo ani v tom nejhorším snu

Ruské MZV: Praha v reakci na své činy dostala to, o čem se jí nesnilo ani v tom nejhorším snu

Dotyčná se snažila objasnit podrobnosti moskevských požadavků vůči Praze v reakci na nepřátelské kroky. Poznamenala, že když se Praha odhodlala k nepřátelským krokům vůči Moskvě, sama si zřejmě „neuvědomovala, do čeho sama sebe uvrtala“.Dnešní rozhodnutí o dalším vyhoštěníDnes jsme informovali o tom, že premiér Andrej Babiš, ministr zahraničí Jakub Kulhánek a ministr vnitra Jan Hamáček oznámili, zda a jak Moskva reagovala na české ultimátum. V tomto případě se šéf české diplomacie odkazoval na Vídeňskou úmluvu.Česko je však dle jeho slov připraveno do budoucna s ruskou stranou jednat. „Současný paralyzující stav nezavinila česká, ale ruská strana,“ dodal.Zmiňme, že v současné chvíli je na Velvyslanectví České republiky v Moskvě celkem 24 pracovníků - z toho pět diplomatů a 19 administrativně-technických pracovníků. Na stejný počet by se tak mělo dostat i ruské zastoupení v naší zemi. Nicméně, jen na ambasádě v Praze má RF nyní 27 diplomatů a 67 dalších pracovníků. V zemi jsou ale ještě dva konzuláty.Krize ve vztazích mezi dvěma zeměmiMinulý týden Česká republika obvinila Rusko z účasti na výbuchu muničního skladu ve Vrběticích v roce 2014. Mezi podezřelými byli jmenováni Alexandr Petrov a Ruslan Boširov, které Londýn hledá v rámci případu otravy bývalého důstojníka GRU Sergeje Skripala. Praha vyhostila 18 zaměstnanců velvyslanectví a v zemi se zintenzivnily protiruské nálady.V reakci na to Moskva prohlásila 20 zaměstnanců české diplomatické mise za persona non grata (téměř dvě třetiny veškerého personálu) a ti se již vrátili do své vlasti. České ministerstvo zahraničí prohlásilo, že takovou reakci nečekalo, neboť fungování velvyslanectví bylo prakticky paralyzováno.Kreml označil obvinění z účasti na incidentu ve zbrojním skladu za pobuřující a neopodstatněná. Mluvčí ministerstva zahraničí Maria Zacharovová popsala situaci jako „marasmatickou přehlídku“. Rusko slíbilo, že Česká republika zaplatí „kolosální cenu“ za to, co se stalo. Český velvyslanec byl dnes předvolán na Smolenské náměstí ke „konkrétnímu rozhovoru“.Praha v této věci počítá s podporou Západu. Členové NATO dnes vyjádřili plnou solidaritu s Českou republikou v souvislosti s incidentem v muničním skladu v obci Vrbětice z roku 2014, nezmínili však možné kolektivní vyhoštění ruských diplomatů.

