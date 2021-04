https://cz.sputniknews.com/20210422/sef-slovenskych-lidovcu-marian-kotleba-zareagoval-na-obvineni-z-unosu-syna-z-egypta-natocil-video-14235515.html

Šéf slovenských lidovců Marian Kotleba zareagoval na obvinění z únosu syna z Egypta. Natočil video

Šéf slovenských lidovců Marian Kotleba zareagoval na obvinění z únosu syna z Egypta. Natočil video

Šéf slovenské krajní pravice (ĽSNS) Marian Kotleba se vyjádřil k tomu, že jej jeho bývalá manželka obvinila z únosu jejich společného syna. Toho měl Kotleba... 22.04.2021, Sputnik Česká republika

2021-04-22T21:47+0200

2021-04-22T21:47+0200

2021-04-22T21:47+0200

slovensko

marian kotleba

manželka

obvinění

únos

slovensko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/926/35/9263592_0:219:1000:782_1920x0_80_0_0_8f04011fbd01e09f976077d1d348df8f.jpg

Kotleba celou věc označil za absolutní hloupost, jak zaznělo ve videu, které zveřejnil na svém Facebooku. Na nahrávce zaznívá, že syn měl Kotlebu prosit o návrat domů. Kotleba také poznamenal, že se s ním nemohl vídat kvůli koronaviru „či nějakému jinému viru“, kterým se na podzim nakazil.Pokračuje také tím, že v té době měli všichni plné hlavy opatření a chaosu, a tak poslal svého syna s babičkou do za svou matkou.Uvádí také, že už je se synem druhý den v karanténě a že jeho syn slaví 5. narozeniny. Následně se politik vrátil k Egyptu jako takovém a koronavirové situaci v dané zemi.Následně dal také najevo své názory na pandemii koronaviru. Tu dotyčný totiž nejdříve popíral a poté vše sváděl na snahu světových mocností očipovat obyvatelstvo. Nicméně, když se v loňském roce sám virem nakazil, radil lidem, aby se léčili vodkou s bromhexinem. Kauza ohledně únosu synaPřipomeňme, že když se Kotleba se svou manželkou Frederikou rozvedl, dotyčná si po rozvodu našla egyptského partnera a odstěhovala se za ním.Právě tam společně vychovávají pětiletého synka Ľudovíta z manželství s Kotlebou a také jejich společnou dceru.Kotleba však svého syna kvůli pandemii již několik měsíců neviděl, a tak se za ním v dubnu vydal. Exmanželka mu údajně nechtěla způsobovat žádné problémy, a tak s ním synka pustila. Kotleba s ním měl bydlet v hotelu.Nicméně, exmanželka nyní Kotlebu obvinila, že syna unesl. Nevrátil ho totiž ve smluvený čas nevrátil a nezvedal jí telefon.Následně se ukázalo, že Kotleba se svým synem opravdu odjel na Slovensko. Jeho bývalá žena tak nyní bude muset podat na Slovensku trestní oznámení, a až poté jí úřady budou moci syna vrátit. Právně však nelze daný případ nazývat únosem, nýbrž neoprávněným odebráním dítěte matce.Celou věc navíc znesnadňuje i to, že v Egyptě platí odlišné zákony. Co se týče slovenské diplomacie, ta incident nekomentovala vzhledem k ochraně osobních údajů zúčastněných.

slovensko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

marian kotleba, manželka, obvinění, únos, slovensko