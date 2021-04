https://cz.sputniknews.com/20210422/slovensko-vyhosti-tri-ruske-diplomaty-prohlasil-premier-eduard-heger-14230870.html

Slovensko vyhostí tři ruské diplomaty. Moskva přislíbila rychlou odvetu

Předseda vlády Slovenské republiky Eduard Heger na svém dnešním briefingu informoval o rozhodnutí vykázat tři diplomatické pracovníky ruského velvyslanectví v... 22.04.2021, Sputnik Česká republika

Slovensko se rozhodlo vyjádřit svou solidaritu vůči České republice, která nyní zažívá diplomatické napětí ve vztazích s Ruskem. Ve svém prohlášení slovenský premiér Eduard Heger uvedl, že Slovensko vyhostí tři ruské diplomaty, kterým byla udělená sedmidenní lhůta na odjezd ze země.Na daném briefingu byli rovněž přítomni ministr zahraničí Ivan Korčok a šéf slovenského resortu obrany Jaroslav Nad’. Podle Ivana Korčoka již Bratislava o svém rozhodnutí informovala ruskou stranu. Reakce RuskaMluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová uvedla, že Rusko je hluboce zklamáno rozhodnutím Bratislavy vyhostit ruské diplomaty.Na krok slovenské vlády zareagovalo i ruské velvyslanectví v Bratislavě. Ve svém oficiálním prohlášení ruští diplomati poznamenali, že rozhodnutí Bratislavy poškozuje historicky dobré vztahy mezi oběma zeměmi. Krize ve vztazích mezi Českem a RuskemMinulý týden Česká republika obvinila Rusko z účasti na výbuchu muničního skladu ve Vrběticích v roce 2014. Mezi podezřelými byli jmenováni Alexandr Petrov a Ruslan Boširov, které Londýn hledá v rámci případu otravy bývalého důstojníka GRU Sergeje Skripala. Praha vyhostila 18 zaměstnanců velvyslanectví a v zemi se zintenzivnily protiruské nálady.V reakci na to Moskva prohlásila 20 zaměstnanců české diplomatické mise za persona non grata (téměř dvě třetiny veškerého personálu) a ti se již vrátili do své vlasti. České ministerstvo zahraničí prohlásilo, že takovou reakci nečekalo, neboť fungování velvyslanectví bylo prakticky paralyzováno.Kreml označil obvinění z účasti na incidentu ve zbrojním skladu za pobuřující a neopodstatněná. Mluvčí ministerstva zahraničí Maria Zacharovová popsala situaci jako „marasmatickou přehlídku“. Rusko slíbilo, že Česká republika zaplatí „kolosální cenu“ za to, co se stalo. Český velvyslanec byl dnes předvolán na Smolenské náměstí ke „konkrétnímu rozhovoru“.Praha v této věci počítá s podporou Západu. Členové NATO dnes vyjádřili plnou solidaritu s Českou republikou v souvislosti s incidentem v muničním skladu v obci Vrbětice z roku 2014, nezmínili však možné kolektivní vyhoštění ruských diplomatů.

