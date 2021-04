https://cz.sputniknews.com/20210422/stekot-mrnaveho-ratlika-na-mohutneho-medveda-z-tajgy-analytik-stefec-ohodnotil-ultimatum-kulhanka-14222226.html

Štěkot mrňavého ratlíka na mohutného medvěda z tajgy. Analytik Štefec ohodnotil ultimátum Kulhánka

Za „naprosto iracionální a doslova pitomé amatérství“ označil bezpečnostní analytik Jaroslav Štefec první kroky nového českého ministra zahraničí Jakuba... 22.04.2021, Sputnik Česká republika

čr

jakub kulhánek

kauza vrbětice a vyhoštění ruských diplomatů z česka

jaroslav štefec

diplomacie

rusko

Prvním krokem Jakuba Kulhánka v nové funkci se stalo předvolání ruského velvyslance Alexandra Zmejevského a prohlášení, že pokud Rusko nevrátí všechny dříve vyhoštěné české diplomaty do Moskvy, tak dnes odpoledne rozhodne o snížení počtu ruských diplomatů v Praze, aby odpovídal současnému stavu na českém velvyslanectví.Podle analytika Štefce se Kulhánek těmito slovy „stal kandidátem na idiota roku“.Ve svém příspěvku se Štefec nepřestává divit, jak se Kulhánek snažil „tímto arogantním tónem ultimativně diktovat jaderné velmoci, která dokázala vyhrát druhou světovou válku a dává jasně najevo, že se nelekne ani celého NATO“.Porovnal celou událost se „zadrátovým štěkotem mrňavého ratlíka na mohutného medvěda z tajgy, kráčejícího kolem plotu neochvějně svou cestou a naprosto ignorujícího uštěkané zmetky, pletoucí se mu do cesty“.Analytik se domnívá, že nakonec ministr nedostane to, co si přál on nebo „západní spojenci“, ale pravý opak a Rusko z toho jen profituje a Česko utrpí ztráty.Podle Štefce takové akce povedou nejenom k zavření ambasád, ale i k „definitivnímu konci české jaderné energetiky“. Kauza Vrbětice a eskalace česko-ruských vztahůDne 17. dubna Babiš a Hamáček na mimořádném brífinku vlády oznámili, že mají důvodné podezření o zapojení ruských důstojníků zpravodajské služby GRU do výbuchů na muničním skladu ve Vrběticích, ke kterým došlo v roce 2014. Při výbuchu došlo k velkým materiálním škodám a zemřeli dva civilisté. Jedná se o stejné důstojníky, kteří údajně stáli za otravou Sergeje Skripala a jeho dcery Julie v Salisbury v roce 2018.V reakci na to bylo z Česka vyhoštěno 18 pracovníků ruské ambasády. Ministerstvo průmyslu a obchodu oznámilo, že se ruský Rosatom nezúčastní tenderu na dostavbu Dukovan. Hamáček rovněž uvedl, že Česká republika nebude nakupovat ruské vakcíny proti koronaviru Sputnik V.Ministerstvo zahraničních věcí RF označilo obvinění na adresu tajných služeb za absurdní a vymyšlené. Podle mluvčí ministerstva Marie Zacharovové je situace s vyšetřováním výbuchů skladů v Česku „šílenstvím“, které slouží k odvrácení pozornosti od účasti USA na přípravě atentátu na Alexandra Lukašenka a převratu v Bělorusku. Moskva v reakci vyhostila 20 českých diplomatů.Zároveň ruská diplomacie i Kreml odmítly středeční ultimátum Kulhánka. Ve čtvrtek bude český velvyslanec Vítězslav Pivoňka předvolán na ruské ministerstvo zahraničí, kde ho bude čekat „konkrétní rozhovor“. Bude mu řečeno o ruských odvetných krocích, pokud Praha vyhostí další ruské diplomaty.

