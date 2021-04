Kulhánek: Složení Velvyslanectví RF v Praze se sníží na úroveň české diplomatické mise v Moskvě

„Proto jsme se rozhodli vyhostit 18 pracovníků ruských diplomatických služeb,“ uvedl s tím, že to byla reakce suverénní země a dodal, že na to Rusko prý reagovalo neadekvátně.

„Ruská federace do dnešního poledne neodpověděla. Zastropujeme počet diplomatů na ruské ambasádě na současném stavu naší ambasády v Moskvě. Rozhodnutí je platné ode dneška. Ruská strana má čas na stažení diplomatů do konce května,“ uvedl Kulhánek.

Česko je však dle jeho slov připraveno do budoucna s ruskou stranou jednat. „Současný paralyzující stav nezavinila česká, ale ruská strana,“ dodal.

Zmiňme, že v současné chvíli je na Velvyslanectví České republiky v Moskvě celkem 24 pracovníků - z toho pět diplomatů a 19 administrativně-technických pracovníků. Na stejný počet by se tak mělo dostat i ruské zastoupení v naší zemi. Nicméně, jen na ambasádě v Praze má RF nyní 27 diplomatů a 67 dalších pracovníků. V zemi jsou ale ještě dva konzuláty.

Babiš: Nemůžeme to nechat bez reakce

„Důkazy o teroristickém aktu na našem území, které máme k dispozici, nemůžeme nechat bez reakce. Není to situace, která by nás těšila. Nejde nám o eskalaci, máme zájem o korektní vztahy s Ruskou federací. Náš návrh zůstal bez odpovědi. Náš krok podporuje pan prezident,“ řekl předseda vlády ČR.

Krize ve vztazích mezi dvěma zeměmi

V reakci na to Moskva prohlásila 20 zaměstnanců české diplomatické mise za persona non grata (téměř dvě třetiny veškerého personálu) a ti se již vrátili do své vlasti. České ministerstvo zahraničí prohlásilo, že takovou reakci nečekalo, neboť fungování velvyslanectví bylo prakticky paralyzováno.