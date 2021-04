https://cz.sputniknews.com/20210422/to-na-miskina-s-cepigou-prisli-az-po-7-letech-podplukovnik-kapral-ma-vlastni-verzi-kauzy-vrbetice-14223445.html

To na Miškina s Čepigou přišli až po 7 letech? Podplukovník Kaprál má vlastní verzi kauzy Vrbětice

To na Miškina s Čepigou přišli až po 7 letech? Podplukovník Kaprál má vlastní verzi kauzy Vrbětice

Kaprál si především nemyslí, že na skladu ve Vrběticích byla uložena munice ve „strategickém objemu“, které by mohlo zásadně ovlivnit průběh bojů na

2021-04-22T12:39+0200

2021-04-22T12:39+0200

2021-04-22T12:39+0200

kauza vrbětice a vyhoštění ruských diplomatů z česka

česká republika

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/12/13495174_0:72:2000:1197_1920x0_80_0_0_48881b5efbcdf1e85c8d72c485bc4d0e.png

Kaprál si především nemyslí, že na skladu ve Vrběticích byla uložena munice ve „strategickém objemu“, které by mohlo zásadně ovlivnit průběh bojů na Ukrajině či v Sýrii. Z tohoto důvodu nadále zůstává nejasný motiv ruských tajných služeb útočit na sklad.Dále odborník nechápe, proč trvalo téměř sedm let, než se zjistilo, že na místě údajně byli autoři otravy na ruského přeběhlého agenta Sergeje Skripala v Británii v roce 2018. Policie totiž musela provést identifikaci osob, které se v areálu pohybovaly. K tomu jim měly pomáhat i tajné služby.Fotky těchto údajných agentů byly totiž často vystaveny v médiích a je nepravděpodobné, že by si jejich obličeje vyšetřovatelé nezapamatovali. Za těchto okolností Kaprál přichází s vlastní verzí událostí, které se mohly odehrát v roce 2014 ve Vrběticích.Ostatně nevylučuje, že se jedná o hru českých tajných služeb s cílem zabránit ruskému Rosatomu účastnit se dostavby Jaderné elektrárny Dukovany či podpořit veřejné mínění „ke stále se hrotícímu konfliktu na Ukrajině“.Kauza VrběticeDne 17. dubna Babiš a Hamáček na mimořádném brífinku vlády oznámili, že mají důvodné podezření o zapojení ruských důstojníků zpravodajské služby GRU do výbuchů na muničním skladu ve Vrběticích, ke kterým došlo v roce 2014. Při výbuchu došlo k velkým materiálním škodám a zemřeli dva civilisté. Jedná se o stejné důstojníky, kteří údajně stáli za otravou Sergeje Skripala a jeho dcery Julie v Salisbury v roce 2018.V reakci na to bylo z Česka vyhoštěno 18 pracovníků ruské ambasády. Ministerstvo průmyslu a obchodu oznámilo, že se ruský Rosatom nezúčastní tenderu na dostavbu Dukovan. Hamáček rovněž uvedl, že Česká republika nebude nakupovat ruské vakcíny proti koronaviru Sputnik V.Ministerstvo zahraničních věcí RF označilo obvinění na adresu tajných služeb za absurdní a vymyšlené. Podle mluvčí ministerstva Marie Zacharovové je situace s vyšetřováním výbuchů skladů v Česku „šílenstvím“, které slouží k odvrácení pozornosti od účasti USA na přípravě atentátu na Alexandra Lukašenka a převratu v Bělorusku. Moskva v reakci vyhostila 20 českých diplomatů.Zároveň ruská diplomacie i Kreml odmítly středeční ultimátum Kulhánka. Ve čtvrtek bude český velvyslanec Vítězslav Pivoňka předvolán na ruské ministerstvo zahraničí, kde ho bude čekat „konkrétní rozhovor“. Bude mu řečeno o ruských odvetných krocích, pokud Praha vyhostí další ruské diplomaty.

https://cz.sputniknews.com/20210422/rusky-senator-cesko-si-koleduje-o-ukonceni-diplomatickych-vztahu-14220063.html

3

česká republika

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

česká republika, rusko