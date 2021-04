https://cz.sputniknews.com/20210422/trimetrovy-zralok-se-zezadu-priblizil-k-zene-a-kousl-ji-do-nohy-14231739.html

Třímetrový žralok se zezadu přiblížil k ženě a kousl ji do nohy

U pobřeží amerického ostrovu Havaj zaútočil žralok na 57letou ženu. Píše o tom list Hawaii Tribune-Herald. 22.04.2021, Sputnik Česká republika

Zraněná a dalších 16 lidí se účastnilo výletu po zálivu Kukio. Někteří účastníci výletu si zaplavali, osm lidí mělo SUP boardy a dalších šest kanoe.Třímetrový tygří žralok se zezadu přiblížil k ženě a kousl ji do nohy. Postižená se po tom dokázala samostatně dostat na kánoi, která ji dopravila na břeh. Byla ošetřena a do nemocnice ji převezli ve stabilním stavu.Po útoku zůstala ženě pěticentimetrová jizva na levém koleně.Žraloci tygří jsou považováni za velmi nebezpečné pro lidi. Mají průměrnou délku 4,25 metru a váží až 635 kilogramů. Do Guinessovy knihy rekordů je zapsán jeden z nich o délce 5,5 metru a váze 1,5 tuny.Dříve byla zveřejněna zpráva, že v blízkosti pláže Kaanapali v americkém státě Havaj zaútočil žralok na 73letého rekreanta. Tomu se nakonec podařilo dostat na břeh s menšími zraněními na noze.

