https://cz.sputniknews.com/20210422/v-moskve-promluvili-o-necestne-konkurenci-se-sputnikem-v-na-slovensku-14224568.html

V Moskvě promluvili o nečestné konkurenci se Sputnikem V na Slovensku

V Moskvě promluvili o nečestné konkurenci se Sputnikem V na Slovensku

„Velký význam má skutečnost, že v případě Slovenska nejde o velký případ, protože je to jedna z 60 zemí, přitom malá, ve které se snaží nepustit Sputnik V na

2021-04-22T17:43+0200

2021-04-22T17:43+0200

2021-04-22T17:19+0200

igor matovič

vakcína

slovensko

rusko

ruská vakcína proti covidu-19 sputnik v dobývá svět

sputnik v

ruská vakcína sputnik v na slovensku

kirill dmitrijev

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0f/13194684_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_e9e31263a150011ba495ed12d6906b02.jpg

„Velký význam má skutečnost, že v případě Slovenska nejde o velký případ, protože je to jedna z 60 zemí, přitom malá, ve které se snaží nepustit Sputnik V na trh a podnikají aktivní provokace. Ale řady prohlášení, řady koleg, jsou dost legrační, protože je jasné, že naše vakcína plně odpovídá standardům kvality, že je ověřená,“ řekl Dmitrijev v rozhovoru pro pořad Pozdnjakov na ruské televizní stanici NTV. Upřesnil, že vakcína má být otestována v kvalitní maďarské laboratoři, poněvadž předtím to bylo uděláno jenom v necertifikované.Slovenský vicepremiér Igor Matovič se na začátku dubna obrátil na maďarské odborníky o pomoc v testování ruské vakcíny Sputnik V. „Přišel jsem, abych požádal o pomoc, a Maďarsko to může udělat. Požádal jsem, aby maďarské laboratoře otestovaly ruskou vakcínu Sputnik V, kterou jsme dostali. Na Slovensku totiž takové laboratoře nemáme,“ řekl Matovič na tiskové konferenci v Budapešti. Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó zase prohlásil, že maďarské laboratoře jsou připraveny prozkoumat dávky vakcíny Sputnik V, jež obdrželo Slovensko. Slovensko zažilo letos vládní krizi, jež trvala několik týdnů kvůli tomu, že Matovič, jenž byl tehdy premiérem, nakoupil ruskou vakcínu Sputnik V, aniž by o tom informoval jiné členy vedení země. RFPI požádal slovenskou vládu, aby vrátila dodanou vakcínu Sputnik V kvůli porušení kontraktů a aby tato vakcína byla otestována v laboratoři schválené EU.

https://cz.sputniknews.com/20210419/vakcinu-ztracime-hanebnym-zpusobem-expremier-sr-carnogursky-promluvil-o-schizofrenii-ve-slovenske-13500074.html

3

slovensko

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

igor matovič, vakcína, slovensko, rusko, sputnik v, ruská vakcína sputnik v na slovensku, kirill dmitrijev