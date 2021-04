https://cz.sputniknews.com/20210422/ve-stredu-byl-narust-poctu-pripadu-covidu-nejnizsi-za-pul-roku-klesal-ale-take-pocet-ockovanych-14224764.html

Ve středu byl nárůst počtu případů covidu nejnižší za půl roku. Klesal ale také počet očkovaných

Ve středu byl nárůst počtu případů covidu nejnižší za půl roku. Klesal ale také počet očkovaných

Nárůst případů covidu-19 zpomalil oproti předchozí středě o pětinu. Zároveň ale opět zpomalilo také očkování.

2021-04-22T13:19+0200

2021-04-22T13:19+0200

2021-04-22T13:19+0200

čr

pandemie covidu-19 v česku. aktuální zprávy

ministerstvo zdravotnictví

očkování

česká republika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/19/13240464_0:341:3035:2048_1920x0_80_0_0_e005acef305b58c15efd60a49d5d7de9.jpg

Nárůst případů covidu-19 zpomalil oproti předchozí středě o pětinu. Zároveň ale opět zpomalilo také očkování. Počet lidí naočkovaných proti covidu-19 klesl ve středu oproti předchozímu týdnu o desetinu na 58 637. Vláda odpoledne projedná plán na rozvolnění opatření proti epidemii v obchodu a službách. Kromě poklesu množství nově odhalených případů nákazy v minulých dnech klesaly i počty prováděných testů, a to v pondělí, úterý i středu. Konkrétně třeba minulý týden ve středu bylo provedeno téměř 191 tisíc antigenních testů a 21 tisíc PCR testů, kdežto tuto středu jen zhruba 138 tisíc antigenních a 18 tisíc PCR testů.Ve středu opět klesl také počet hospitalizovaných lidí s covidem-19. Dostal se tak znovu na nejnižší úroveň od poloviny loňského října, které dosáhl jednou už koncem minulého týdne. V nemocnicích bylo ve středu 3 909 lidí s covidem, z toho 862 ve vážném stavu.Podle údajů k protiepidemickému systému PES ale v posledních třech dnech stoupalo tzv. reprodukční číslo, které udává, kolik dalších lidí nakazí jeden pozitivně testovaný. Z pondělní hodnoty 0,73 stouplo na čtvrtečních 0,85.Kromě poklesu počtů nově nakažených a hospitalizovaných se však v poslední době snižují i denní počty očkovaných proti covidu-19. Podle nejnovějších informací na webu ministerstva zdravotnictví bylo celkem naočkováno 2,65 milionu dávek vakcín, během středy bylo naočkováno přes 58 tisíc lidí. Obě dávky má již přes 908 tisíc lidí. Alespoň jednu dávku vakcíny má celkem 1 739 419 lidí. Vláda posoudí další možné rozvolnění Podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) Česko směřuje k tomu, aby se obchody otevřely nejpozději 3. května. Jeho úřad nyní připravuje plán rozvolňování na první polovinu května, který už má základní obrysy.Kabinet by měl další plány nastavit podle vývoje epidemie po posledním uvolnění některých restrikcí. Minulé pondělí vláda umožnila takzvanou rotační výuku na prvním stupni základních škol, do mateřských škol se mohli vrátit předškoláci. Znovu mohly začít fungovat obchody s dětským oblečením a obuví, papírnictví a některé služby jako zámečnictví, čistírny či prádelny.Arenberger také oznámí, ve kterých krajích se do mateřských škol budou moci od 26. dubna vrátit všechny děti. Nyní je navštěvují jen předškoláci. Jisté je to pro Karlovarský a Královéhradecký kraj, které plní limit pod 100 případů koronaviru na sto tisíc obyvatel za týden. Premiér Andrej Babiš (ANO) navrhne, aby se otevírání školek řídilo epidemickými údaji nikoli z krajů, ale z okresů. Díky tomu by se podle něj mohly otevřít i školky v některých částech Plzeňského a Středočeského kraje.

https://cz.sputniknews.com/20210421/vedci-zjistili-jaky-negativni-vliv-ma-koronavirus-na-mozek-14213960.html

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

pandemie covidu-19 v česku. aktuální zprávy, ministerstvo zdravotnictví, očkování, česká republika