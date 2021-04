https://cz.sputniknews.com/20210422/vedci-objevili-v-americkem-medu-stopy-po-jadernych-zkouskach-z-dob-studene-valky-14232857.html

Vědci objevili v americkém medu stopy po jaderných zkouškách z dob studené války

Vědci objevili v americkém medu stopy po jaderných zkouškách z dob studené války

Američtí vědci zjistili, že med shromážděný na většině východního pobřeží USA obsahuje stopy radioaktivního prvku cesium-137. Informoval o tom web... 22.04.2021, Sputnik Česká republika

2021-04-22T20:44+0200

2021-04-22T20:44+0200

2021-04-22T20:44+0200

věda a technologie

radiace

jídlo

květiny

potraviny

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/693/58/6935814_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_16ec0fa2bd907de40a85ed1b010aa3a3.jpg

Autor studie, kterým je geolog Jim Kaste z Vysoké školy William & Mary ve Williamsburgu (Virginie), dospěl k závěru, že obyvatelé USA konzumovali med, který obsahuje jaderný odpad vyprodukovaný během testování z dob studené války.Zjistil, že velké množství sklenic s medem obsahuje slabé stopy cesia-137, vytvořené reakcí uranu a plutonia.Vědec vysvětlil, že včely k vytvoření medu rozpouští nektar květů pomocí enzymu ve slinách. Totéž platí pro produkty rozpadu, které se mohly usadit na květinách. Jim Caste a jeho tým tedy našli celkem 68 „kontaminovaných“ nádob s medem ze 122 testovaných vzorků.Podle vědců není úroveň radiace částic zachycených v medu natolik vysoká, aby představovala nebezpečí pro lidské zdraví. Odborníci se však obávají jiného faktu.Vysvětlili, že většina testů atomových bomb byla provedena před více než 60 lety, zatímco průměrná délka života cesia-137 je 30 let. To znamená, že by úroveň radioaktivity v této části země měla nyní dosahovat téměř nulových hodnot.Zároveň konstatuje, že povětrnostní podmínky na východním pobřeží USA mohly přispět k neobvykle vysokému množství srážek v důsledku jaderných testů.V Japonsku rozhodli o vypuštění vody z Jaderné elektrárny Fukušima 1 do mořeVláda Japonska rozhodla, že voda z havarované Jaderné elektrárny Fukušima 1 bude vypuštěna do oceánu, informuje agentura Kyodo. Plánuje se, že voda, která byla používaná na chlazení reaktorů a v současné době se nachází v zásobnících na území stanice, před vypuštěním projde důkladné očištění od radioaktivních částic, zejména tritia. Voda bude do oceánu vypuštěna pouze v případě, že úroveň obsahu radioaktivních částic bude významně nižší než národní a mezinárodní standardy.Operace je naplánována na rok 2023. Vzhledem k aktuální rychlosti hromadění vody v zásobnících budou všechny nádoby přeplněny ke konci roku 2022.Čínské ministerstvo zahraničí mezitím vyzvalo Japonsko k přezkumu přístupu řešení problému, Čína chce, aby Japonsko nevypouštělo vodu do oceánu, čehož se bojí jak mezinárodní společenství, tak i sousední země.

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

radiace, jídlo, květiny, potraviny, usa