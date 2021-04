https://cz.sputniknews.com/20210422/velice-si-toho-vazim-premier-babis-podekoval-slovensku-za-vyhosteni-ruskych-diplomatu-14234312.html

„Velice si toho vážím.“ Premiér Babiš poděkoval Slovensku za vyhoštění ruských diplomatů

Dnes se objevily informace o tom, že předseda vlády SR Eduard Heger informoval o rozhodnutí vykázat tři diplomatické pracovníky ruského velvyslanectví v... 22.04.2021, Sputnik Česká republika

Babiš se k věci vyslovil prostřednictvím svého účtu na Twitteru. Učinil tak ale až poté, co daná zpráva obletěla média.Uživatelé sociální sítě jej ale kritizovali za to, že takovou věc vůbec sdílí a také za to, že ji sdílí s velkým zpožděním.„Po tom, co to všichni viděli v TV před hodinou?“ bavili se lidé na jeho účet.Slováci vyhošťují diplomatyPřipomeňme, že Slovensko se tímto krokem rozhodlo vyjádřit svou solidaritu vůči České republice, která nyní zažívá diplomatické napětí ve vztazích s Ruskem. Na daném briefingu byli rovněž přítomni ministr zahraničí Ivan Korčok a šéf slovenského resortu obrany Jaroslav Nad’. Podle Ivana Korčoka již Bratislava o svém rozhodnutí informovala ruskou stranu.Reakce RuskaK celé věci se vyjádřila také mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová. Ta uvedla, že Rusko je hluboce zklamáno rozhodnutím Bratislavy vyhostit ruské diplomaty.Na krok slovenské vlády zareagovalo i ruské velvyslanectví v Bratislavě. Ve svém oficiálním prohlášení ruští diplomati poznamenali, že rozhodnutí Bratislavy poškozuje historicky dobré vztahy mezi oběma zeměmi

