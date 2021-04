https://cz.sputniknews.com/20210422/velvyslanectvi-usa-potvrdilo-ze-velvyslanec-je-na-ceste-do-washingtonu-14220720.html

Velvyslanectví USA potvrdilo, že velvyslanec je na cestě do Washingtonu

Zpravodaj Sputniku dříve informoval, že dva džípy s poznávací značkou americké ambasády dorazily na moskevské letiště Šeremeťjevo. Podle očitých svědků z

Zpravodaj Sputniku dříve informoval, že dva džípy s poznávací značkou americké ambasády dorazily na moskevské letiště Šeremeťjevo. Podle očitých svědků z jednoho vystoupil Sullivan, odmítl komentář pro tisk a odešel do haly pro diplomatické delegace.Podle údajů z diplomatických zdrojů má Sullivan letět letem v 10:00 do Londýna.Americké ministerstvo zahraničí předtím Sputniku potvrdilo, že Sullivan odcestuje do USA tento týden, ale do Moskvy se vrátí v „příštích týdnech“.Sullivan podle zprávy Ministerstva zahraničí USA hodlá navštívit rodinu a setkat se s členy nové administrativy, se kterou neměl možnost konzultace od doby, kdy souhlasil zůstat na svém postu na neomezený termín. Ruské ministerstvo zahraničí dříve navrhlo Sullivanovi, aby navštívil USA za účelem konzultací.

