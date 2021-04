https://cz.sputniknews.com/20210422/vlada-cr-rozhodla-o-dalsim-uvolneni-obchody-trhy-a-nektere-sluzby-by-mohly-otevrit-jiz-3-kvetna-14231189.html

Vláda ČR rozhodla o dalším uvolnění: Obchody, trhy a některé služby by mohly otevřít již 3. května

Vláda ČR rozhodla o dalším uvolnění: Obchody, trhy a některé služby by mohly otevřít již 3. května

Vláda dnes rozhodla o tom, že v případě příznivého vývoje koronavirové epidemie by se u nás mohl již 3. května otevřít zbytek obchodů, a také služby. Na... 22.04.2021, Sputnik Česká republika

2021-04-22T17:18+0200

2021-04-22T17:18+0200

2021-04-22T17:18+0200

čr

koronavirus

karel havlíček

nařízení

opatření

vláda

epidemie

česká republika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1076/86/10768698_0:319:2049:1471_1920x0_80_0_0_93010a8ac4d1f29cff0e946e47b0ad3d.jpg

Havlíček uvedl, o jaké služby půjde, a promluvil také o postupném uvolňování škol a školek.Co se týče například kadeřnictví, vláda nyní řeší, zda budou moci mít otevřeno jen pro lidi s negativním antigenním testem. Zmiňme, že aktuálně jsou z obchodů otevřené potraviny, drogerie a lékárny, a minulý týden vláda přistoupila také k fungování obchodů s dětským oblečením a obuví, papírnictví a některých služeb (zámečnictví, čistírny či prádelny).Změny ve školstvíPokud jde o školství, dle návrhu pro vládu by 3. května do lavicmohli zase zavítat žáci druhého stupně základních škol, a to podle rotačního principu. Vše se ale bude odvíjet od toho, zda se počet nakažených sníží pod 100 na 100 tisíc obyvatel.Za zmínku stojí i to, že již příští pondělí 26. dubna by se mohlo vrátit více dětí do mateřských škol. Zatím se tak dle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera stane v Karlovarském a Královéhradeckém kraji, a to v případě předškoláků. V obou krajích je momentálně splněn limit pod 100 případů nakažených s covidem-19 na 100 tisíc obyvatel za poslední týden.K věci se vyjádřil také premiér Andrej Babiš, který by si přál, aby se mateřské školy otevíraly podle čísel za okresy, nikoli za celé kraj. Ministr školství Robert Plaga zase požaduje, aby resort zdravotnictví nejpozději ve čtvrtek uvedl, ve kterých regionech se od pondělí otevřou mateřské školy.Dění kolem pandemického zákonaUveďme také to, že česká vláda se bude muset vyjádřit i k tomu, že Nejvyšší správní soud zrušil jako nezákonné opatření ministerstva zdravotnictví, podle kterého zůstaly obchody či restaurace uzavřené i po konci nouzového stavu. Tento krok například pozitivně ohodnotil poslanec za Piráty Mikuláš Ferjenčík.Zmiňme tedy, že na základě návrhu pro čtvrteční jednání vlády by od 3. května měl být umožněn prodej veškerého sortimentu na venkovních trzích a účast při bohoslužbách by mohla být do čtvrtiny kapacity kostelů. Otevřít by se mohly také galerie a částečně lázně, ale s vyloučením krátkodobých wellness pobytů a zahraničních hostů.

2

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

koronavirus, karel havlíček, nařízení, opatření, vláda, epidemie, česká republika