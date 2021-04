„Vůbec bych vás nepoznala.“ Sexy Erbová šokovala fanoušky novým vzhledem

https://cz.sputniknews.com/20210422/vubec-bych-vas-nepoznala-sexy-erbova-sokovala-fanousky-novym-vzhledem-14227040.html

Na sociální síti se tato „česká Halle Berry“, jak ji mnozí nazývají, podělila o nový snímek, na kterém by ji poznal jen málokdo. Místo krátkého sestřihu,

2021-04-22T16:33+0200

Na sociální síti se tato „česká Halle Berry“, jak ji mnozí nazývají, podělila o nový snímek, na kterém by ji poznal jen málokdo. Místo krátkého sestřihu, kterým je pověstná, totiž nyní sáhla po delší a světlejší hřívě.Následně Erbová dodala, že je aspoň chvíli jiná, ale i tak v paruce běžně asi chodit nebude. „Ale na focení s ní se těším,“ poznamenala.Další o její změně vzhledu prohlásili, že je přinejmenším zajímavá. Někteří neskrývali nadšení.A přidávali se další: „Moc vám to sluší, Vladi.“Mnohým lidem tak modelka připadala „fakt cool“ a lidé jí vzkazovali, že si má paruku brát pokaždé, když chce, aby byla inkognito a nikdo ji nepoznal.Našli se však i lidé, kteří oceňovali spíše její běžný look. Podle jedné fanynky totiž vypadá v této paruce starší.A v kratším sestřihu se více zamlouvala i dalším: „Krátké černé bez debaty…“Někteří zase zastávali názor, že by Vlaďce slušelo snad cokoli: „Sluší. Vám by slušelo i hovno na hlavě.“Za zmínku stojí ale také jiné fotografie, které se v poslední době objevily na jejím Instagramu. Na jedné z nich má Vlaďka dokonce kočičí ouška, její krk zdobí masivní náhrdelník a na sobě má tělovou podprsenku a černou sukni. Za tento outfit si vysloužila spoustu lichotek.Podle fanoušků je tak zkrátka kočka a kost.„Absolutně bez konkurence,“ uváděli někteří.Vlaďka ErbováVladimíra Řepková Bahenská, známá spíše jako Vlaďka Erbová, je česká modelka. Narodila se 12. července 1981 v Mostě. Modelingu se začala věnovat ve čtrnácti letech a ve 22 letech se objevila na titulní stránce časopisu Playboy.Erbová má dceru s hokejistou Zdeňkem Bahenským a syna s bývalým fotbalistou Tomášem Řepkou. Manželství s oběma sportovci ale skončila rozvodem.Už jako matka v roce 2013 založila občanské sdružení Vlaďka DĚTEM, které je určeno pro pomoc nemocným dětem a jejich rodinám.

