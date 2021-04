https://cz.sputniknews.com/20210423/astronomove-poprve-uvideli-rotaci-mini-galaxie-v-ranem-vesmiru-14231506.html

Astronomové poprvé uviděli rotaci mini galaxie v raném vesmíru

Díky přirozenému účinku gravitačních čoček objevili astronomové pracující v komplexu radioteleskopů ALMA v chilské poušti Atacama velmi malou galaxie...

Výsledky výzkumu byly publikovány formou dvou článků v časopisech The Astrophysical Journal a The Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.Gravitační čočka je přirozený jev, při kterém se světlo vyzařované vzdáleným objektem ohýbá pod vlivem gravitace masivního tělesa, jako je kupa galaxií, nacházející se v popředí. Přitom gravitace masivního objektu působí jako čočka - světlo vzdálených a matných předmětů se zesiluje a jejich tvar je roztahuje.Vědci z projektu ALMA Lensing Cluster Survey (ALCS) využívají k hledání malých galaxií v raném vesmíru kombinovanou sílu komplexu radioteleskopů ALMA a takových „přírodních dalekohledů“. Je to jediný způsob, jak pochopit proces vzniku prvních galaxií, protože teorie a simulace předpovídají, že většina galaxií, které se vytvořily několik set milionů let po Velkém třesku, byla malá a matná.Astronomové ALCS provedli rozsáhlý pozorovací program, který trval 95 hodin, a objevili 33 kup galaxií, které by mohly sloužit jako gravitační čočky. Jeden z těchto shluků, RXCJ0600-2007, který se nachází v souhvězdí Zajíc a má hmotnost 1000 bilionkrát větší než hmotnost Slunce, umožnil odhalit malou vzdálenou galaxii, která dostala název RXCJ0600-z6.Kombinací dat z Hubblova kosmického teleskopu a velkého teleskopu (VLT) Evropské jižní observatoře (ESO) s teoretickým modelem se týmu podařilo rekonstruovat skutečný tvar a velikost vzdálené galaxie. Ukázalo se, že je asi stokrát menší než Mléčná dráha, a soudě podle analýzy světla z uhlíkových iontů a hvězdného prachu získaného pomocí teleskopu Gemini byla vytvořena v době, kdy stáří vesmíru tvořilo jen sedm procent současného věku - 900 milionů let po Velkém třesku neboli před 12,9 miliardami let.„Mnoho galaxií, které existovaly v raném vesmíru, je tak malých, že jejich jas je hluboko pod detekčním limitem největších moderních teleskopů na Zemi i ve vesmíru. To ztěžuje studium jejich vlastností a vnitřní struktury,“ cituje tisková zpráva Japonské národní astronomické observatoře slova vedoucího jednoho ze dvou výzkumů, Nicolase Laporteho z Cambridgeské univerzity. „Světlo vycházející z galaxie RXCJ0600-z6 však bylo značně zesíleno gravitačními čočkami, což z něj udělalo ideální cíl pro studium vlastností a struktury typických mladých galaxií.“Vědci byli překvapeni skutečností, že se RXCJ0600-z6 otáčí. Doposud se předpokládalo, že plyn v mladých galaxiích má náhodný chaotický pohyb. Teprve nedávno objevil teleskop ALMA několik rotujících mladých galaxií, které hodily rukavici tradičním teoretickým konceptům, ale byly řádově jasnější, tedy větší než RXCJ0600-z6.Vědci doufají, že se v budoucnu, po uvedení do provozu vesmírného teleskopu Jamese Webba, budou moci dozvědět více o galaxii RXCJ0600-z6 a dalších podobných objektech.

