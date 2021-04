https://cz.sputniknews.com/20210423/belorusko-uvalilo-sankce-na-ceskou-firmu-skoda-auto-duvodem-jsou-nepratelske-kroky-14252220.html

Bělorusko uvalilo sankce na českou firmu Škoda Auto. Důvodem jsou nepřátelské kroky

Bělorusko uvalilo sankce na českou firmu Škoda Auto. Důvodem jsou nepřátelské kroky

Běloruská vláda se rozhodla zakázat dovoz výrobků řady firem, a to včetně české automobilky Škoda Auto. Podle oficiálních informací se příčinou zavedených... 23.04.2021, Sputnik Česká republika

2021-04-23T21:43+0200

2021-04-23T21:43+0200

2021-04-23T22:28+0200

čr

škoda auto

výrobky

sankce

bělorusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/486/01/4860197_0:177:3015:1872_1920x0_80_0_0_0232adb6567db5ad2cded3d400dc35f8.jpg

Na seznam firem, proti nimž byly uvaleny sankce ze strany běloruské vlády, se kromě Škodovky dostaly například společnosti Liqui Moly a Beiersdorf. Uvádí se, že zmíněná omezení byla zavedená v rámci zajištění národních zájmů a vzhledem k nepřátelským krokům vůči běloruskému národu ze strany uvedených ekonomických subjektů.V dokumentu se přímo neuvádí, že zákaz dovozu výrobků výše uvedených firem souvisí s jejich postojem vůči mistrovství světa v hokeji, které mělo proběhnout letos v Bělorusku a Lotyšsku. Připomeňme však, že Škoda Auto na začátku letošního roku dala jasně najevo, že nebude sponzorovat turnaj, pokud se bude konat právě v této zemi. Členům vedení české automobilky totiž vadila situace ohledně porušování lidských práv během protestů v republice, které vypukly po loňských prezidentských volbách. Obdobné stanovisko zaujaly i firmy Liqui Moly a Nivea.Letošní mistrovství světa proběhne od 21. května do 6. června. Češi se ve skupině A postaví Rusku, Švédsku, Švýcarsku, Slovensku, Dánsku, Bělorusku a Velké Británii. Ve skupině B se představí Kanada, Finsko, USA, Německo, Lotyšsko, Norsko, Itálie a Kazachstán.Sankce proti Evropské uniiNa konci března běloruský prezident Alexandr Lukašenko podepsal v rámci odvetné akce dekret zakazující dovoz určitého zboží do republiky a dovoz služeb právnických osob států, které vyhlásily sankce proti oficiálnímu Minsku. Podle zprávy „dekret stanoví zavedení zákazu na dovoz určitých kategorií zboží do země, a také dovozu prací (služeb) prováděných právnickými a fyzickými osobami států, které přijaly zvláštní opatření (sankce) proti běloruským právnickým nebo fyzickým osobám.“Upřesňuje se, že Rada ministrů stanoví konkrétní seznam zboží, prací (služeb) a v případě nutnosti i zahraničních právnických a fyzických osob.

Bohemak Správně udělalo Bělorusko 8

Konectrollu .. jak Lukásenka nemusím, toto udělal správný krok. Ještě ať zveřejní důkazy o účasti Prahy na připravovaném atentátu. 8

5

bělorusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

škoda auto, výrobky, sankce, bělorusko