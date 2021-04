https://cz.sputniknews.com/20210423/buresova-se-podelila-o-romanticky-snimek-s-pohlednym-muzem-co-na-to-fanousci-14242023.html

Burešová se podělila o romantický snímek s pohledným mužem. Co na to fanoušci?

Burešová se podělila o romantický snímek s pohledným mužem. Co na to fanoušci?

Česká herečka a zpěvačka Eva Burešová je nejen krásná, ale také velmi talentová. A když se jeden velký talent spojí s dalším velkým talentem, tentokrát...

Pavel Callta je český zpěvák, skladatel a textař, a zároveň kamarád Evy Burešové. Rozhodli se tedy, že spojí síly a nazpívají společně písničku. Ta už je na světě rok a vypadá to, že k ní má Eva hezký vztah a ráda na ni vzpomíná.Svým fanouškům tak chtěla tímto postem připomenout, že přesně loni touto dobou spatřila světlo světa jejich společná píseň. Ta však není o lásce, jak by si mnozí mysleli, ale spíše o životě. Nápad nazpívat společný duet se původně zrodil u Calty, který Burešovou oslovil a ta souhlasila.Daný song si okamžitě získal srdce mnohých posluchačů a stal se hitem. A vypadá to, že píseň baví fanoušky i nyní.A lichotky se jenom hrnuly: „Jedna z nejkrásnějších písniček.“Nad tím, jak rychle ten čas letí, se pozastavovali i jiní: „Je neuvěřitelný, že už je to rok. Pamatuji si na ten okamžik, kdy jsem tu písničku slyšela poprvé a hned jsem si ji naučila nazpaměť. Kdykoliv slyším tuhle písničku, vzpomenu si na první vlnu karantény.“Jiní přiznávali, že je píseň hit a pecka právě proto, že „je od dvou nejlepších lidí na světě“. Zpěváci si tak mohli v komentářích přečíst, že je jejich dílo boží, perfektní či úžasné.Někteří dokonce vyjádřili naději, že spolu ještě nazpívají a složí další songy.Eva BurešováEva Burešová je česká herečka a zpěvačka. V roce 2011 se zúčastnila televizní soutěže Česko Slovensko má talent 2011 s písní Listen od Beyonce a dostala se i do finále. Hrála v seriálu Gympl s (r)učením omezeným a také v seriálu Modrý kód. Před rokem účinkovala v show Tvoje tvář má známý hlas.Skončila na druhém místě. Kromě toho ztvárnila hlavní roli v novém seriálu Slunečná. Co se týče jejího osobního života, má syna Nathaniela.V poslední době je často spojována s kuchařem Přemkem Forejtem. Už dříve se totiž objevily zvěsti o tom, že si spolu tito dva začali milostný románek. Pár po dlouhých měsících mlžení tuto informaci potvrdil. Uvádělo se, že se pár dal dohromady během natáčení jedné z epizod Tvoje tvář má známý hlas.

