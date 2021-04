https://cz.sputniknews.com/20210423/byvaly-velvyslanec-usa-vyzval-ke-zniceni-plynovodu-nord-stream-2-a-dal-polsku-radu-14241897.html

Bývalý velvyslanec USA vyzval ke zničení plynovodu Nord Stream 2 a dal Polsku radu

Bývalý velvyslanec USA vyzval ke zničení plynovodu Nord Stream 2 a dal Polsku radu

Bývalý velvyslanec USA v Polsku Daniel Fried v rozhovoru pro polské noviny Gazeta Wyborcza promluvil o „nebezpečí rozkolu“ energetického trhu v Evropě kvůli... 23.04.2021, Sputnik Česká republika

„Americké vedení by mohlo využít sankční zbraně, aby zničilo Nord Stream 2. Můžeme to zkusit, riskujeme ale naše vztahy s Berlínem. Co teď můžeme udělat? Vzdát se sankcí?“ uvažuje Fried.Podotkl, že považuje tento projekt za „škodlivý“, protože v případě jeho nastartování bude Rusko moci prodávat Německu plyn mimo Polsko a Ukrajinu. „Kdyby se obrátilo Německo s nějakým návrhem na Poláky, na ostatní evropské země a na Američany, bylo by třeba to projednat,“ řekl v závěru.Bývalý velvyslanec nicméně uznal, že třetí země nejpravděpodobněji nedokáží oslabit energetický vliv Ruska v Evropě. Novinářka Karolina Zbytniewska, která s Friedem hovořila, také poznamenala, že v daném okamžiku žádný návrh Polsko od Německa nedostalo.Polský premiér Mateusz Morawiecki vyzval dříve Německo, aby se vzdalo realizace projektu výstavby plynovodu kvůli „evropské solidaritě“. V Berlíně přitom hájí dostavění plynovodu Nord Stream 2 a odmítají jednostranné exteritoriální sankce USA. V těchto dnech kancléřka Angela Merkelová potvrdila, že Berlín chce rozvíjet obchodní vztahy s Ruskem.V Rusku nejednou vyzvali západní politiky, aby se vzdali politizace projektu Nord Stream 2. Moskva připomenula, že plynovod je komerčním projektem a je pro EU výhodný.USA prosazují v Evropě svůj zkapalněný plyn a snaží se zabránit ukončení projektu. V prosinci roku 2019 zavedl Washington sankce proti společnostem, které se výstavby účastní, poté švýcarská Allseas zastavila pokládku potrubí. Práce byly obnoveny o rok později. V současné době se dostala výstavba plynovodu do finálové fáze, podle informací společnosti Nord Stream 2 AG zbývá položit 121 z 2 460 kilometrů potrubí.

