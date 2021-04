Byznys miluje ticho. Obchodování s Moskvou na pozadí diplomatické války. Názor

https://cz.sputniknews.com/20210423/byznys-miluje-ticho-obchodovani-s-moskvou-na-pozadi-diplomaticke-valky-nazor-14243770.html

Jak to ovlivní vzájemný obchod mezi těmito dvěma zeměmi? A které české exportní společnosti by to mohlo s největší pravděpodobností zasáhnout?V Komoře pro hospodářské styky se SNS, na kterou se Sputnik obrátil s prosbou o vysvětlení, dnes panuje pochmurná nálada. Předseda představenstva Komory Ing. František Masopust se k věci vyjádřil následovně:Loni Česko do Ruska vyvezlo zboží za 98,9 miliard korun. Můžete zmínit nějaké odvětví, kterého by se mohla tato krize dotknout? Každé odvětví, ve kterém naše firmy působí, by to mohlo zasáhnout. Stejně jako nás do jisté míry zasáhly sankce Evropské unie a USA vůči Rusku, tak by nás mohlo zasáhnout něco, co by mělo návaznost na tuto situaci, tento stav, tyto události. My pořád nevíme, jestli se ještě něco může odehrát. Kdo sleduje tuto oblast, tak ví, že ty komodity, ve kterých působí naše firmy, jsou velice široké. Počínaje strojírenskou výrobou, automobilovým průmyslem, zdravotnictvím až po zemědělské technologie. To jsou všechno oblasti, ve kterých my máme poměrně slušné pozice na ruském trhu, které by tedy mohly být ohroženy.Pro Škodu Auto je Rusko třetím největším prodejním trhem. Je to tak?Samozřejmě, ale Škoda Auto je něco jiného. Když na to přijde, tak Škoda je Volkswagen Group, což je německý subjekt. Škoda má privilegované a specifické postavení. Něco jiného je BRISK Tábor nebo Hamé, to jsou české firmy. Není tady žádný důvod, proč by to mělo zasáhnout Škodu Auto, když se nejedná o čistě českou firmu.Jaký osud by podle vás mohl čekat přímé ruské investice v ČR. Jejich podíl není velký, je přibližně 0,6 %. Ale jsou to peníze…Tohle se dá velmi těžko odhadovat. Teď opravdu nedokážeme říct, jestli nějakým způsobem budou přijímána ještě nějaká opatření. To je na jiných, kteří o tom naštěstí teď začínají jednat. Předtím se konalo, teď se snad bude jednat. Chceme věřit tomu, že nedojde k žádným zásadnějším posunům a změnám v ekonomické oblasti, protože jak české firmy v Rusku, tak ruské firmy v Česku jsou v očekávání toho, co bude. Takže nemohu specifikovat, jaké objemy by to mohlo zasáhnout. Rusko je pořád na nějakém 13. místě, pokud jde o český export. Obchodní spolupráce, nejen export a import, velkou část tvoří ropa a plyn, ale pořád je to důležité.Ovlivní tato situace zrychlení odchodu ruských společností z Česka, jako tomu bylo u Sberbanku? Sberbank odchází už několik měsíců. Jeho odchod podle mého názoru a podle mých informací nemá vůbec vazbu na tuhle aktuální situaci. Já jsem měl informace o tom, že Sberbank končí, již před dvěma měsíci. Takže se zase něco nafukuje, a to je špatně. Sberbank mění svoji politiku a rozhodl se ukončit své aktivity v České republice. Není to v souvislosti s touto situací.Ale ještě jednou a stručně: očekáváte omezení zahraničního obchodu s Ruskem nebo ne? Neočekávám. Já pořád věřím soudnosti lidí. Já pořád věřím tomu, že se ten potenciál a ta munice z obou stran vyčerpala, tím by to mělo skončit. Neexistuje vůbec žádný důvod, proč by někdo měl českým firmám zakázat obchodovat s ruskými partnery. Stejně tak nevidím důvod, proč by někdo ruským firmám zakázal obchodovat s českými partnery. Omezení už je celá řada, znovu se vracím k sankcím EU a USA, kdo neví, co by dělal, tak přijímá sankce. Je to absurdní, k ničemu to nevede. Efekt to nemá, poškozuje to obě strany. Chci věřit tomu, že nic takového nebude.Jaké pocity máte osobně z diplomatického skandálu ve vztazích mezi Ruskem a Českou republikou? Kdo těží ze zhoršení vztahů mezi Prahou a Moskvou?Ti, kteří chtějí odvést pozornost od jiných problémů… Nechci mluvit o politice.“

