Dara Rolins si připravila pro své fanoušky důležité poselství. Co jim polonahá vzkázala z pláže?

Oblíbená slovenská zpěvačka Dara Rolins má cit i pro přírodu a naši Zemi obecně. Dokázala to ve svém posledním příspěvku ze včerejšího dne, který se týkal... 23.04.2021, Sputnik Česká republika

Z Dařiného poselství vyplývá, že bychom si my lidé měli mnohem více vážit naší planety a chovat se k ní tak, jak si zaslouží.A její slova sklidila na sociální síti úspěch. Lidé jí totiž psali, že s jejím názorem naprosto souhlasí.Jiným se líbilo, že je Dara tak zapálená pro věc: „Miluji vaši energii, Daro.“„Ano, rozhodně se k ní chovejme lépe, aby nebyla @angryearth. Pěkně jsi to napsala,“ přidávali se další.Lidí, kteří myslí na blaho naší planety, je tak stále více.V komentářích se pak objevily i názory, které nebyly příliš optimistické.Kromě toho se objevilo také několik zmínek o tom, jak moc to Daře na snímku sluší.Jiní psali, že je to „super foto“ a dodávali: „Velmi krásná, wow!“Připomeňme, že Den Země je každoroční celosvětová událost organizovaná 22. dubna, která je zaměřena na propagaci a podporu ochrany životního prostředí. Poprvé byl Den Země slaven v roce 1970 a v dnešní doběi probíhá každoročně již ve více než 193 zemích světa. Za zmínku stojí i to, že je tento den koordinován organizací Earth Day Network.Dara chystá koncertOblíbená zpěvačka nezahálí! Nedávno se objevily informace o tom, že připravuje velký streamovaný koncert pro své fanoušky. Ten by se měl konat 16. května online, a tak se Dara již pečlivě a poctivě připravuje.Následně Dara všem vzkázala, že se na ně už velmi těší a podobně se vyjadřovali i fanoušci.Dara RolinsDara Rolins je slavná slovenská zpěvačka. Už v devíti letech vydala své první album. To sklidilo velký úspěch, jelikož se prodalo přes 250 000 kusů. V roce 2010 byla účastníkem dopravní nehody, když srazila motocyklistu. Rolins byla souzena za usmrcení z nedbalosti, díky amnestii Václava Klause však byla 1. ledna 2013 omilostněna.Má dceru Lauru, jejímž otcem je Matěj Homola, zpěvák a kytarista kapely Wohnout. Pár se však v roce 2010 rozešel.

