Dmitrij Medveděv: Vztahy mezi Ruskem a USA se vrátily do doby studené války. Názor

Dmitrij Medveděv: Vztahy mezi Ruskem a USA se vrátily do doby studené války. Názor

V posledních letech se vztahy mezi Ruskem a USA prakticky posunuly od soupeření ke konfrontaci, v podstatě se vrátily do doby studené války. Nátlak pomocí sankcí, vyhrožování, konfrontací, ochrana vlastních sobeckých zájmů - to vše vrhá svět do stavu trvalé nestability.Pokud jsou vztahy mezi dvěma zeměmi v podobné situaci dlouhou dobu, nazývá se to krize. Takové krize jsou velmi úrodnou půdou pro vznik ještě vyhrocenějšího období vztahů - „krize krizí“. V takové situaci může jakýkoliv nesprávný krok, nedostatek trpělivosti, strategického pochopení váhy každého slova uvrhnout nejen dvě samostatné země, ale celý svět do propasti nejtěžších problémů a postavit ho před hrozbu přímého vojenského střetu.Něco podobného již v naší společné historii bylo. Je pravda, že doba byla poněkud jiná než nyní a místem událostí byl Karibik, ale podstata toho, co se dělo, byla velmi podobná.Americká zahraniční politika v té době přinutila naši zemi reagovat odpovídajícím způsobem. Na přelomu 50. a 60. let se to projevilo rozmístěním amerických raket v Turecku, Jižním Vietnamu a Libanonu. A v nešikovné politice na Kubě, která vyvolala revoluci, a poté ve snaze znovu získat kontrolu nad ostrovem svobody. A mnoha dalšími způsoby.Dnes jsou to protiruské sankce, organizovaná štvavá kampaň proti Rusku, americká politika vůči našim sousedům, definitivní příchod NATO k našim hranicím, akce proti Nord Stream 2, obavy z budování Severní mořské cesty naší zemí, a nakonec ukrajinská otázka a mnoho dalšího. Příklady takové politiky se objevují denně.Rusko dnes, stejně jako SSSR v minulosti, vždy bylo v pozici dohánějícího Spojené státy, pokud jde o míru ohrožení svého oponenta.Na počátku šedesátých let bylo odpovědí Američanům rozmístění strategických útočných zbraní na Kubě. Spojené státy, jak víte, pokračovaly v další konfrontaci: stáhly válečné lodě, provedly námořní blokádu ostrova, a dokonce připravily dokonalou invazi. Tato krize se nazývá karibská krize. V jejím rámci jsou dva hlavní body.První. Dlouhodobou odpovědí nejsou jen rakety, které se objevily u pobřeží Spojených států. Nejprve to byla ukázka a co je důležitější, pochopení ze strany západních zemí infrastrukturních schopností našeho státu rozmístit během krátké doby vojenské základny kdekoliv na světě.Druhý. Situaci, která byla „pět minut od války“, zachránili nejvyšší představitelé dvou supervelmocí, kteří dokázali střízlivě posoudit situaci, uznali a přijali moudrost kompromisu, a byli proto ochotni udělat ústupky.V některých okamžicích vůdci komunikovali přímo, v jiných ne, ale každopádně mezi SSSR a Spojenými státy existoval rovnoprávný dialog, který neprobíhal v jazyce hrozeb a ultimát.Po vyřešení karibské krize nedošlo během celého XX. století k žádným situacím, kdy by se obě země nacházely tak blízko války. Protože se obě poučily: spolupráce při řešení mezinárodních problémů je lepší než konfrontace.Ale dnes je situace poněkud jiná: Spojené státy sklouzly do nestabilní zahraniční politiky. Projevilo se to jak v odmítnutí jaderné dohody s Íránem, tak v odstoupení od Smlouvy o otevřeném nebi a řady dalších. A v této chvíli i v rétorice nového prezidenta.Novou strategickou realitou je nestabilita washingtonské zahraniční politiky, která je do značné míry způsobena jak vnitřními důvody, tak určitým poklesem prestiže USA jako vůdce západního světa.Nová taktika americké administrativy má jednou rukou signalizovat potřebu dialogu a druhou rukou zvyšovat nátlak. Může svědčit o plnění předvolebních slibů demokratů, o nedostatku jednoty při vývoji kurzu a rozhodování v novém týmu a o americkém „misionářství“. „Vždy máme pravdu, musíte nás poslouchat. A partneři i odpůrci by měli takový kurz považovat za samozřejmost a s pocitem vděčnosti za obdrženou ‚lekci‘.Výzvu k dialogu jsme slyšeli během telefonického rozhovoru mezi dvěma prezidenty. A hned poté začala tvrdá rétorika, byly zavedeny nové protiruské sankce, jsou vyhošťováni diplomaté a podepsán dekret o ruské hrozbě. Patří sem samozřejmě také uměle zhoršovaný konflikt na východě Ukrajiny, militaristická prohlášení amerického vedení, přesun vojenské techniky do našeho regionu. Stručně řečeno zhoršení situace.Je zřejmé, že USA braly SSSR jako rovnocenného soupeře, s nímž je bezpochyby třeba počítat. Bylo to podmíněno vojensko-politickou paritou stran, pro jejíž zachování byl také vytvořen systém mezinárodních organizací. A existencí dvou vojenských bloků - zemí NATO a zemí Varšavské smlouvy.Po rozpadu SSSR však parita na nějakou dobu zmizela. Spojené státy, které žily patnáct let v souřadnicovém systému, kdy žádná jiná země na světě nejenže neměla srovnatelnou moc, ale neměla ani hypotetické právo mít takovou moc, jednoduše odvykly rovnoprávnému dialogu.Nová americká administrativa, která obnovuje své postavení světového vládce a obránce kolektivního Západu (a zároveň o tom sama sebe přesvědčuje), nemá sílu připustit, že někdo na světě může mít infrastrukturní schopnosti a vojensko-politický potenciál srovnatelný s nimi. Například Čína nebo Rusko.Na pořadu dne je otázka: bude současná americká administrativa obdařena moudrostí kompromisu, k němuž došli vůdci zemí účastnících se karibské krize 60. let minulého století?A co pomůže uhasit problémy, když je situace napjatá na hranici možností?Jsou tři takové okamžiky.Za prvé, uvědomění si ceny takového „fatálního rozhodnutí“. Pokud škoda z vítězství bude tak velká, že vyvolá otázku další existence vítěze, pak to není vítězství.Za druhé, existuje přímé spojení. Není to jen telefon, kterým můžete zavolat, ale možnost mluvit otevřeně a co je ještě důležitější, vyslechnout svého partnera. A pochopit jeho logiku a argumenty.A za třetí to nejdůležitější. Nejen pochopení nutnosti a možnosti kompromisů, ale také ochota tyto kompromisy učinit. Ochota opustit jazyk ultimát a hrubost, které zahánějí dialog pod podlahu.Právě proto rétorika spočívající v prostých slovech „Rusko zaplatí cenu“, i když zní velmi americky, vede přímo do slepé uličky. Z tohoto tunelu není žádný východ. Tato mantra neposkytne osvícení nikomu.

