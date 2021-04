https://cz.sputniknews.com/20210423/evropska-komise-rozhodla-babis-je-ve-stretu-zajmu-agrofert-dostal-dotace-neopravnene-14251816.html

Evropská komise rozhodla: Babiš je ve střetu zájmů. Agrofert dostal dotace neoprávněně

Evropská komise rozhodla: Babiš je ve střetu zájmů. Agrofert dostal dotace neoprávněně

Evropská komise dnes rozhodla o tom, že český premiér Andrej Babiš je ve střetu zájmů, a to z toho důvodu, že ovládá svěřenské fondy, do kterých vložil svůj... 23.04.2021, Sputnik Česká republika

2021-04-23T21:23+0200

2021-04-23T21:23+0200

2021-04-23T23:00+0200

čr

střet zájmů

andrej babiš

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1c/13394889_0:0:1353:761_1920x0_80_0_0_3444529af4586015c5db542670318bfd.jpg

Danou závěrečnou zprávu dnes zveřejnila Evropská komise. Jak již bylo řečeno, dokument i po vyjádření českých úřadů potvrzuje již dříve zveřejněná zjištění. Vypadá to tedy, že dotace, které firmy z tohoto holdingu od 9. února 2017 obdržely, jsou proto podle závěru auditorů neoprávněné.Zmiňme, že se český premiér dlouhodobě vymezuje proti tomu, že by měl být ve střetu zájmů. Stojí si tak za tím, že Česko žádné peníze Bruselu vracet nebude.Nyní je to ale jinak. Podle auditorů bylo pro nové závěry zásadní, že český premiér jmenoval všechny činitele fondů, které může i odvolávat. Ve zprávě také zaznělo následující: „Svěřenské fondy mají každý jednoho svěřenského správce, který má jednat nezávisle (bod 7.3 statutu). Pravomoc svěřenského správce jednat je nicméně v bodě 7.6 statutu výrazně omezena do takové míry, že deklarovaná schopnost jednat nezávisle je svěřenskému správci v podstatě odebrána, pokud jde o zásadní rozhodování týkající se majetku svěřenských fondů, který je ve statutu uveden,“ píší auditoři.O jistém napojení Babiše na fondy prý hovoří také role jeho manželky Moniky. Ta totiž zasedá v radě protektorů – tedy těch, kteří dohlížejí na svěřenské správce, že plní své povinnosti.Z toho tedy plyne, že premiér má přístup k informacím o tom, co se s jeho firmami děje. I když by právě tomuto měly svěřenské fondy zamezit.Naše země by tak měla vrátit dotace, které společnost neoprávněně získala z Evropského fondu pro rozvoj venkova a Evropského sociálního fondu po zmíněném datu.Babiš na celou věc po zveřejnění závěrečné zprávy auditu Evropské komise krátce reagoval slovy o tom, že je to „účelový a zmanipulovaným audit uměle vyvolaný profesionálními udavači z řad Pirátů". Dále dodal, že novele zákona o střetu zájmů označované lex Babiš plně vyhověl a svou bývalou firmu Agrofert převedl do svěřenských fondů. Zveřejnění znění zprávyZa zmínku stojí i to, že Brusel učinil nebývalý krok, když zprávu o střetu zájmů Andreje Babiše zveřejnil.V tomto případě se tak Centrála EU rozhodla udělat výjimku a publikovala kompletní zprávu v angličtině i češtině. V ní se uvádí, že se naše země při přidělování dotací koncernu Agrofert několikanásobně dopustila chyby. Nejdůležitější informací je však to, že český premiér porušuje pravidla o střetu zájmů.Uveďme, že na zveřejnění této zprávy v Bruselu tlačila Transparency International.Celá kauza kolem BabišePřipomeňme, že dne 2. srpna 2018 začala platit nová pravidla pro střet zájmů při čerpání dotací. Na konci července 2018 je schválil Evropský parlament (EP) a jejich podstatou je to, že politikům v exponovaných funkcích zakazují pobírat dotace.Následně v září toho roku domovská protikorupční organizace Transparency International (TI) odeslala jiř druhý podnět týkající se Babiše, a to Evropské komisi. První podnět byl zaměřen na vlastnictví médií a šetřil ho Městský úřad v Černošicích. Ti si stojí za tím, že je Babiš v podezření ze střetu zájmů, jelikož může přes svěřenské fondy ovládat Agrofert. Tato společnost totiž čerpá dotace z fondů EU. Babiš to však vyvrátil.Nicméně, od té doby se Evropská komise začala tímto podnětem zabývat a prošetřovala jej. V květnu a v červnu se objevily celkem dvě předběžné zprávy EK, které pojednávaly o Babišově možném střetu zájmů. V první z nich se komise usnesla, že Babiš má dál vliv na Agrofert a současně jako premiér ovlivňuje použití peněz z EU. Druhá zpráva pojednávala o zemědělských dotacích. České úřady obratem zaslaly Bruselu své reakce.I přes to, že Babiš se ke svému možnému střetu zájmu staví odmítavě, nyní jej Komise ve své závěrečné zprávě potvrdila.

8

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

střet zájmů, andrej babiš