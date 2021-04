https://cz.sputniknews.com/20210423/hamacek-je-lhar-prohlasil-kalousek-a-chce-pro-nej-trest-ctete-bis-vzkazuje-vicepremier-14241004.html

Hamáček je lhář, prohlásil Kalousek a chce pro něj trest. Čtěte BIS, vzkazuje vicepremiér

Hamáček je lhář, prohlásil Kalousek a chce pro něj trest. Čtěte BIS, vzkazuje vicepremiér

Chtěl vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) v pondělí do Moskvy skutečně letět? Deník N tvrdí, že ano a že legenda o zastíracím manévru není pravdivá. Bývalý poslanec... 23.04.2021, Sputnik Česká republika

kauza vrbětice a vyhoštění ruských diplomatů z česka

bezpečnostní informační služba (bis)

jan hamáček

česká republika

Deník N ve čtvrtek s odkazem na nejmenované zákonodárce napsal, že zpravodajské služby Hamáčka od návštěvy ruské metropole odrazovaly a jeho údajnou „kamufláž“ tak nepotvrdily. Podle Kalouska tak byl Hamáček přichycen při lži, což je v tak zásadní otázce neomluvitelné, ba dokonce trestuhodné.Tady se ale ozval sám vicepremiér a odkázal na prohlášení BIS, kde tvrdí, že věc zákonodárcům nekomentovala.Ze lži ostatně Hamáčka stihl obvinit i novinář Martin Fendrych z Aktuálně.cz.Ne všechny, ale vyjádření BIS uspokojilo.Tento týden několik výborů v Poslanecké sněmovně i Senátu řešilo údajné zapojení ruské vojenské rozvědky do explozí ve Vrběticích. Podle Deníku N se poslanci a senátoři na uzavřených jednáních dotazovali i na plánovanou cestu vicepremiéra Jana Hamáčka do Moskvy. Zákonodárci, které Deník N oslovil, ale tvrdí, že jim BIS Hamáčkovu verzi nepotvrdila a zdůraznila, že šéfovi ČSSD, který v té době dočasně zastával post ministra zahraničí cestu do Moskvy, kde chtěl jednat o dodávkách ruské vakcíny Sputnik V, nedoporučovala.Hamáček ovšem tvrdí, že jeho avizovaná cesta byla pouze zastíracím manévrem před zveřejněním informací o zapojení ruské GRU do výbuchů ve Vrběticích.

