Komunista Luzar: BIS o ruských agentech věděla už v roce 2018. Prezidenta Zemana za mlčení chválí

Komunista Luzar: BIS o ruských agentech věděla už v roce 2018. Prezidenta Zemana za mlčení chválí

K vrbětické kauze se vyjádřil komunistický poslanec Leo Luzar. Považuje rozhodnutí prezidenta Miloše Zemana vyčkat za státnické. Podle něj nejsou informace dostatečné a Česko by tak nejprve mělo jednat o celé záležitosti s Ruskem.

„Už v roce 2018 tajná služba věděla, že agenti, kteří otrávili Skripala, byli na našem území, přesto nikoho neinformovala. Až teď po třech letech, kdy se řeší Dukovany, to BIS zveřejnila,“ řekl komunistický poslanec Luzar v pořadu 360° na CNN Prima NEWS. „Je to naprosté selhání ředitele BIS,“ měl jasno.V rozhovoru pro internetovou televizi XTV Luzar prozradil, že informace z kauzy Vrbětice předkládá BIS formou power-pointové prezentace, kterou představují lidem, kteří mají oprávnění tyto utajované informace vidět.Podle Luzara je ta prezentace opravdu dobrá, ví to prý od lidí, kteří ji viděli, ale komunista má osobně pochybnosti, zda se opravdu zakládá na nezpochybnitelných faktech. Materiál přirovnal k povedenému filmu plnému propracovaných triků, o kterém ale lidé vědí, že jsou plné triků.Konstatoval také, že společnost Imex, jejíž sklady vybuchly, možná ani nevěděla, kolik tam bylo zbraní. Existuje podle něj i možnost, že společnost Imex umožňovala nelegální vývoz zbraní z Česka.Kvůli tomu všemu má prý velké pochopení pro to, že prezident Miloš Zeman zatím mlčí.Kauza VrběticeDne 17. dubna český premiér Andrej Babiš (ANO) a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) na mimořádném brífinku vlády oznámili, že mají důvodné podezření o zapojení ruských důstojníků zpravodajské služby GRU do výbuchů na muničním skladu ve Vrběticích, ke kterým došlo v roce 2014. Při výbuchu došlo k velkým materiálním škodám a byli zabiti dva civilisté. Jedná se o stejné důstojníky, kteří údajně stáli za otravou Sergeje Skripala a jeho dcery Julie v Salisbury v roce 2018.Ministerstvo zahraničních věcí RF označilo obvinění na adresu tajných služeb za absurdní a vymyšlené. Podle mluvčí ministerstva Marie Zacharovové je situace s vyšetřováním výbuchů skladů v Česku „šílenstvím“, které slouží k odvrácení pozornosti od účasti USA na přípravě atentátu na Alexandra Lukašenka a převratu v Bělorusku. Moskva v reakci vyhostila 20 českých diplomatů.

