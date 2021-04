https://cz.sputniknews.com/20210423/kyc-byvala-prvni-dama-havlova-se-nechala-zvecnit-pod-vodou-nesetkala-se-vsak-s-pochopenim-14229420.html

„Kýč.“ Bývalá první dáma Havlová se nechala zvěčnit pod vodou, nesetkala se však s pochopením

Česká herečka a bývalá první dáma České republiky Dagmar Havlová se nebojí odvážnějšího focení ani v pokročilejším věku. Tentokrát se nechala zvěčnit poněkud... 23.04.2021, Sputnik Česká republika

Fotografie pod vodou jsou poslední dobou velkým trendem. Nedávno se k nim uchýlila například těhotná Patricie Pagáčová, která si chtěla tímto způsobem vytvořit vzpomínku na svůj požehnaný stav. A vypadá to, že jistou památku chtěla mít i Havlová, která se svěřila do rukou šikovné české fotografky.Pokračovala tím, že Drlíková jí nejen navrhla kostým, ale také ho sama vytvořila, a poté se ještě postarala o make-up a účes modelky, tentokrát právě v podání Havlové.„Je kameramankou, fotografkou, režisérkou, potápěčkou, a především skvělou ženskou do nepohody Děkuji za krásné odpoledne a soudržnost, kterou budeme v právě se rodícím novém světě potřebovat. Vám všem přeji krásný čas a posílám první „bekstejdžofku“. Vaše DH,“ dodala.Následně se na profilu zmiňované fotografky Lucie Drlíkové objevila i výsledná fotografie Havlové, a to s tímto popiskem: „Královna 7 moří. Úžasná dáma @dagmarhavlova_official se ponořila do vody pro můj projekt Once Upon a Dream in Waterland. Královna 7 moří byla postava z pohádky o Sindibadovi, kterou jsem v dětství milovala.“O finální fotografii se v týdnu podělila i sama Dagmar, ale ta si kromě lichotek musela vyslechnout i slova kritiky. Někteří uživatelé jí vzkazovali, že jde o kýč a dílo přirovnávali k fotomontáži. I když se snažila tyto nemilá slova ustát, nakonec celý příspěvek ze sociální sítě smazala.A i další měli podobný názor: „To je, jako by vám tam někdo nalepil obličej.“Někteří uživatelé ale byli milejší a psali, že to Havlové stále moc sluší. „I v tomhle věku stále modelkou!!! Jste prostě krásná žena,“ zaznělo, Podle mnohých je Dagmar božská, nádherná či úžasná.„Krásné umělecké video, jste krásná uvnitř i vně . A inspirujete mladší ženy a dívky, jak být skutečnou dámou,“ poznamenala jedna fanynka.Dagmar HavlováDagmar Havlová, rozená Veškrnová, je česká herečka. Proslavila se také tím, že se v roce 1997 stala manželkou českého prezidenta Václava Havla a první dámou České republiky. Od roku 2016 používá jméno Dagmar Havlová-Veškrnová.Havlová si zahrála nejen v divadle, ale také ve filmu. Objevila se například v celovečerní veselohře Juraje Herze Holky z porcelánu. Často byla obsazována do komediálních rolí a celkem natočila více než 60 filmů a 250 televizních inscenací. Objevila se také v pokračování legendárního seriálu Sanitka, v němž ztvárnila jednu z hlavních postav.Pokud jde o její osobní život, z prvního manželství s Radvítem Novákem má dceru Ninu, vdanou Smitovou.

dagmar havlová, fotografie, instagram, kritika