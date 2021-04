https://cz.sputniknews.com/20210423/ledecky-si-posvitil-na-evropske-hodnoty-kvuli-seznamu-dezinformatoru-o-omluvu-od-ubozaku-nestoji-14249922.html

Ledecký si posvítil na Evropské hodnoty kvůli seznamu dezinformátorů. O omluvu od ubožáků nestojí

Ledecký si posvítil na Evropské hodnoty kvůli seznamu dezinformátorů. O omluvu od ubožáků nestojí

Na začátku dubna jsme informovali o tom, že se na internetu objevil seznam největších covidových dezinformátorů z řad českých celebrit, v němž jasně vede... 23.04.2021, Sputnik Česká republika

Tentokrát se Ledecký rozhodl, že se podívá bezpečnostnímu centru Evropské hodnoty na zoubek.Vzhledem k tomu, že dotyčný je původně vzděláním právník, začal se zajímat o pozadí této neziskovky spojené se jménem bývalého gay pornoherce Jakuba Jandy.Z veřejně přístupného rejstříku Ledecký zjistil, co je účelem tohoto spolku a následně to popisuje.V souvislosti s tím Ledecký uvádí, že by tedy čekal, „že když by někdo napadl právo na názor a jeho zveřejnění, tak se právě tahle organizace za něj bude bít do roztrhání těla“. To se prý ale spletl, míní.Následně se vytasil s reportem nesoucím název „Rok 2020: Jak česká vláda prohrála se dvěma vlnami dezinformací o koronaviru“ a začal z něj opět citovat.Na to hned zpěvák reagoval slovy, že jde o lež, a vysvětlil, že tehdy jen komentoval „dryáčnický přístup některých médií“. Maximálně prý poznamenal, že by se této trochu hysterické kampani mělo dupnout na brzdu.Následně poukazuje na další zásadní rozdíl. Upozorňuje totiž na to, že Jandovi analytici „jej nechali vyřknout“ také varování o tom, že se může ukázat, že se dá žít i bez vakcíny. I to ale Ledecký uvedl na správnou míru a připomněl, co tehdy prohlásil: „A příští rok přijdou vakcíny, ty také nebudou super spolehlivé, ale za to budou povinné. A když nebudou povinné, tak možná zjistíme, že nás bez té vakcíny nepustí ani ke kamarádům na Slovensko.“Znovu tak vyzdvihl to, že nikde v tom příspěvku, a ani v žádném jiném, nezlehčoval závažnost koronavirové pandemie. Spíše naopak apeloval na vládu, ať se soustředí na ochranu rizikových skupin. Uchýlil se jen ke kritice způsobu, jakým byli lidé o této pandemii informováni.V závěru svého vyjádření ještě uvádí, že ještě před pár týdny neměla česká veřejnosti o spolku Evropské hodnoty ani potuchy. Teď je ale situace jiná.Pak už jen dodává, že ti, co za touto štvavou kampaní stojí, nedosahují takových lidských kvalit, aby mu jejich omluva přinesla jakoukoliv satisfakci.Seznam dezinformátorůPřipomeňme, že Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty, v jehož čele stojí bývalý gay pornoherec Jakub Janda, vypracovalo seznam největších covidových dezinformátorů. Ten tentokrát sestavilo z řad českých celebrit.Výkonný ředitel think-tanku Evropské hodnoty uvedl, že jde o „tablo nejvýznamnějších zoufalých šiřitelů zdravotně nebezpečných dezinformací mezi celebritami“ a podotkl, že „když se lidé řídí nepravdivou „odbornou radou“ celebrit, místo lékařskými doporučeními, tak zbytečně umírají nebo ohrožují své blízké“.Za zmínku přitom stojí, že se na první příčce tohoto seznamu objevil zpěvák Janek Ledecký. Ten se v minulosti několikrát k celé situaci vyjádřil, a to například následovně: „Je nejvyšší čas dupnout na brzdu. Ne na tu hospodářskou, společenskou a kulturní, ale na brzdu té hysterické marketingové kampaně farmaceutických firem, které nás bombardují vizemi zhroucení našeho zdravotnictví.“Pokud jde o daný seznam údajných dezinformátorů z řad známých osobností, hned za Ledeckým se umístil zpěvák Daniel Landa, zpěvačka Ilona Csáková, zpěvák Daniel Hůlka a zpěvačka Bára Basiková. Pokud jde o politiky, například Lubomír Volný se umístil až na pátém místě. Před ním byli v tomto pořadí uvedeni i jeho bývalí kolegové z hnutí SPD - Radek Rozvoral, Radim Fiala, Tomio Okamura a Ivan David.

