Lékař uvedl nezjevné faktory vývoje infarktu

Lékař uvedl nezjevné faktory vývoje infarktu

2021-04-23T22:56+0200

2021-04-23T22:56+0200

2021-04-23T22:43+0200

„Musíte znát, jaké máte rizikové faktory infarktu,“ řekl ve vysílání televizní stanice Rossija 1 lékař Alexandr Mjasnikov.Mjasnikov zdůraznil, že je důležité brát v úvahu pohlaví a věk: ženy jsou více náchylné na vývoj infarktu po 50 letech, muži po 45 letech. Lékař upozornil rovněž na faktor dědičnosti. Je důležité vědět, jaké rané projevy infarktu měli vaši příbuzní.Kromě toho jsou rizikovými faktory zvyšování hladiny špatného cholesterolu a cukru. Hypertenze může také ovlivnit vývoj této choroby. Lékař dodal, že kouření, nadváha a nedostatečná fyzická aktivita zvyšují pravděpodobnost vývoje infarktu.Cvičením proti infarktuAbyste co nejvíce snížili riziko vzniku srdečního infarktu, měli byste se věnovat těmto druhům cvičení – pravidelné chůzi, „chůzi po hýždích“ a cviku zvanému zlatá rybky. Uvedl to kardiolog a kardiovaskulární chirurg Vladimir Chorošev v rozhovoru pro televizní stanici 360.Lékař při této souvislosti dodal, že životně důležité činnosti těla hodně závisí na fungování páteře.Lékař navíc doporučil cvik, který je známý jako „chůze po hýždích“. Spočívá v tom, že musíte sedět na podlaze, narovnat nohy nebo je ohnout v kolenou, a přitom udělat osm kroků na hýždícх dopředu a potom zpět. Podle Choroševa je nutné udělat 24 kroků v každém směru. Zdůraznil však, že tento cvik není možné provádět, když sedíte na koberci.Velmi prospěšným cvikem je podle něj také tzv. „zlatá rybka“. Jak tento cvik vypadá? Nejprve si musíte lehnout na rovný a pevný povrch. Natáhněte paže. Chodidla umístěte tak, aby byly rovnoběžně s podlahou. Poté natáhněte levou patu dopředu a současně vytáhněte levou ruku za vás. Nezvedejte ji z podlahy. Totéž opakujte s pravou patou a pravou paží. Pohyb prociťte. Celý cvik na obě strany by vám měl zabrat okolo dvou minut. Dále položte dlaně na sebe. Ohněte paže v loktech a umístěte je pod třetí a čtvrtou obratel. Nohy dejte k sobě a pomalu roztahujte chodidla do stran. Překlopte chodidla doleva a doprava. Celé tělo by se mělo jemně pohybovat a vibrovat. Cvičte po dobu dvou minut.O tomto cviku je známo, že nejen, že má příznivý účinek na funkci srdce, ale také koriguje zakřivení páteře, čímž eliminuje její přetížení, normalizuje krevní oběh a obecně stimuluje funkci základních systémů těla. Pokud jej budete praktikovat pravidelně, brzy pocítíte zlepšení v oblasti krční páteře a celkového držení těla.

