Lékař vysvětlil, které potraviny nejvíce prospívají našemu srdci a cévám

Potraviny, které obsahují velké množství hořčíku a draslíku a také vitamíny E a C, jsou nejvíce prospěšné pro naše srdce a cévy. V pořadu televizního kanálu... 23.04.2021, Sputnik Česká republika

Tvrdí, že hrst mandlí může obohatit tělo hořčíkem, který pomáhá uvolnit krevní cévy. V kombinaci s tímto stopovým prvkem musí být v lidské stravě přítomen draslík, který je zodpovědný za srdeční frekvenci. Přední místa v obsahu draslíku zaujímají sušené meruňky, které bychom však neměli konzumovat v množství vyšším než 4–5 kusů denně.„K posílení cév a srdce jsou také nesmírně důležité vitamíny E a C. Prvních je nejvíce v rostlinných olejích, druhých v kiwi. Je třeba jíst i mořské ryby, nejlepší volbou je losos. Obsahuje mnoho polynenasycených omega-3 mastných kyselin, které zvyšují pružnost cév. Měli byste sníst od 120 do 200 gramů denně,“ vysvětlil Mirošnikov.Kdo má zakázáno jíst ovesnou kaši?Výživová poradkyně Roxana Esaniová již dříve uvedla, že navzdory velkému množství živin v ovesných vločkách se lidem trpícím gastrointestinálními chorobami nedoporučují. Píše se o tom na portálu Eat This, Not That.Kromě toho výživová poradkyně upozornila, že ti, kteří trpí celiakií, by si měli pečlivě prostudovat složení kaše: mnoho z nich obsahuje velké množství lepku.„Přidáním do kaše něčeho sladkého, jako je například hnědý cukr, med nebo javorový sirup, se zvyšuje obsah kalorií a sacharidů v kaši. Ti, kteří trpí cukrovkou nebo k ní mají predispozici, musí být opatrní, protože konzumace takové kaše může zvýšit hladinu cukru,“ varuje lékařka.

Zprávy

