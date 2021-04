https://cz.sputniknews.com/20210423/lekarka-vysvetlila-ktere-potraviny-jsou-nebezpecne-pri-vysokem-hemoglobinu-14246389.html

Lékařka vysvětlila, které potraviny jsou nebezpečné při vysokém hemoglobinu

Ruská odbornice na výživu Anna Belousovová vysvětlila v rozhovoru pro Hvězdu, zda je vysoká hladina hemoglobinu nebezpečná a co můžeme v případě takového... 23.04.2021, Sputnik Česká republika

„Vysoký hemoglobin, pokud je kombinován s vysokým obsahem železa, je nebezpečná věc, protože je možná varianta trombózy. Proto je nutné s tím něco dělat. Měli bychom ho alespoň trochu snížit, ale ještě lépe dostat ho na střední hranici normy,“ řekla lékařka.Podle jejích slov může zvýšený hemoglobin způsobit trombózu velké cévy a zvyšuje se riziko cévních příhod. Lidé s tímto problémem mají červené cévy na obličeji a často mají vysoký krevní tlak.„Začneme pít více tekutin, které nezhušťují krev. Přestaneme pít čaj, zejména zelený. Přejdeme na heřmánkový čaj, na kompoty. Pokud má člověk velmi rád maso a hodně ho jí, více než je nutné, například steak je větší než jeho dlaň, zmenšíme porce na polovinu. Přejdeme na ryby. Opatrně také s granátovým jablkem. Za dva až tři měsíce uvidíte, jaké budete mít výsledky analýzy. Mírně snižujeme spotřebu pohanky,“ doporučila výživová poradkyně.Belousovová doporučila jíst více čerstvého česneku nebo ho přidávat do pokrmů. Upozornila, že jakékoliv léky na ředění krve lze užívat pouze podle pokynů lékaře.Kardiolog vysvětlil, jak předejít trombózeKardiolog Jaroslav Ašichmin již dříve upozornil, že zvýšená viskozita krve může vést k tvorbě krevních sraženin.„Je důležité udržovat normální tělesnou hmotnost, neboť obezita přispívá k tvorbě krevních sraženin. Měli byste se správně stravovat – jíst zeleninu, ovoce, ryby, celozrnné výrobky, olivový olej, nepít alkohol, cvičit. To vše samozřejmě může snížit riziko trombózy - to, co lidé spojují se zvýšením viskozity krve,“ řekl lékař.

