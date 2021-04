MZV ČR reaguje na krok Moskvy: Je to pro nás výrazný problém, o tomto snížení budeme s Ruskem jednat

https://cz.sputniknews.com/20210423/mzv-cr-reaguje-na-krok-moskvy-je-to-pro-nas-vyrazny-problem-o-tomto-snizeni-budeme-s-ruskem-jednat-14249360.html

České ministerstvo zahraničí na svých oficiálních stránkách poznamenalo, že požadavek Ruska na snížení počtu zaměstnanců na Velvyslanectví ČR v Moskvě pro ně... 23.04.2021, Sputnik Česká republika

Včera česká strana oznámila svůj další požadavek vůči ruské straně. Uvedla totiž, že chce zastropit počet diplomatů na ruském velvyslanectví v Praze na nynější stav české ambasády v Moskvě. Na konci května na obou zastupitelstvích musí totiž zůstat 7 diplomatů a 25 administrativních a technických pracovníků. Ve své reakci Moskva poznamenala, že s tímto požadavkem souhlasí, ovšem parita musí platit i vůči pracovníkům najatým na místě. Číslo místních zaměstnanců podle ruského návrhu nesmí přesáhnout 19 osob. Tato podmínka zjevně činí větší problém Praze, než Moskvě, která zaměstnává v Česku jenom kolem 20 českých občanů, zatímco Česká republika jich má přes 100. To přímo přiznal i samotný resort zahraničí, na jehož webových stránkách dnes bylo uvedeno, že ruský požadavek může zkomplikovat práci českého zastupitelského úřadu v Moskvě. Místní pracovníci, jejichž počet má být v nejbližší době omezen na 19 osob, vykonávají obslužnou činnost a neplní diplomatické či konzulární funkce, uvádí se ve zprávě. Počet zaměstnanců diplomatických misí RF a ČRRuské ministerstvo zahraničních věcí upřesnilo počet zaměstnanců diplomatických misí Ruska a České republiky.Na ministerstvu sdělili novinářům, že „do 31. května se počet zaměstnanců ruského velvyslanectví v Praze sníží celkem o 35 diplomatů a 46 administrativních a technických pracovníků“.„Početní složení generálních konzulátů obou zemí se nezměnilo. Obě strany budou mít 7 diplomatů, 25 administrativních a technických a 19 na místě přijatých zaměstnanců,“ sdělilo.

